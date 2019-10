Otta analizó el torneo y habló de los objetivos para cerrar el año

Atlético de Rafaela volvió ayer a los entrenamientos luego del fin de semana libre y volvió a enfocar todos los cañones a su próximo objetivo: Almagro. La ‘Crema’ estará jugando el próximo viernes 1 de noviembre, a las 21 hs., en el Monumental de Alberdi por la 11ª fecha de la Primera Nacional, en su Zona B.

Sobre ese partido, la necesidad de recuperarse prontamente luego de la derrota en Tucumán, del torneo mismo, de los objetivos propuestos para cerrar el año y de mucho más, hablamos con el entrenador del elenco albiceleste: Walter Nicolás Otta.



- ¿Cómo ve el campeonato?

- Muy parejo. Salvo Sarmiento de Junín que tiene una ventaja de un proceso de casi tres años, prácticamente los mismos jugadores, mismo cuerpo técnico, y San Martín de Tucumán que hizo una inversión muy grande, llevando jugadores de Primera División, creo que los únicos dos equipos que se ven con una leve superioridad, después el resto de los equipos somos todos parejos y la irregularidad que hemos tenido nosotros la han tenido todos los equipos y hoy nos encuentra en una situación expectante, a dos puntos de clasificar entre los cuatro, que es el objetivo principal, un torneo muy parejo.



- No le quita el sueño no verse entre los dos o tres de arriba.



No. Sabemos lo que el equipo necesita para corregir, lo que hay que corregir para tener un mejor rendimiento, lo estamos tratando de buscar, hemos tenido muchas variantes en el equipo, hemos tenido lesiones en el mismo lugar, pero sabemos que el equipo tiene que defender mejor, después, de mitad de cancha para adelante hay variantes, es uno de los equipos más goleadores de la zona nuestra, pero ser uno de los más goleados y nos duele mucho. Sabemos que tenemos buenos jugadores como para poder revertirlo.



- Es clave el cero en el arco y construir desde ahí. Por lo menos hasta aquí varios han sacado provecho de ello…



- Sí, a veces por cometer algún error que lamentablemente lo pagás con gol terminás perdiendo un partido que no merecés, como el otro día nos pasó en Tucumán. La verdad que hay que mejorar, corregir algunas cosas, somos un equipo nuevo, en formación, han venido 15,16, se fueron 18, es un plantel nuevo y no es fácil. Estamos convencidos que con los buenos jugadores que tenemos vamos a estar en la pelea.



- Vino bien el parate para poder recuperar a varios que venían con diferentes molestias y lesiones.



- Viene bien, hemos tenido algunas lesiones difíciles, un problema muscular es entendible, pero una fascitis plantar, algún golpe o algo que genera alguna complicación es diferente. Gracias a dios van a estar todos bien.



- El próximo rival viene necesitado de puntos, incluso lo pudieron ver el jueves ante San Martín.



Si, y pierde un partido en donde no hizo méritos para perderlo. San Martin con ese gol increíble se lo gana. Pasa cuando los equipos están bien y cuando no lo están. Esperemos que cuando venga Almagro con nosotros siga así y no tenga suerte, de local nos tenemos que hacer fuertes, es un equipo bueno como lo son todos en la categoría, no hay equipos malos, hay que estar bien y ganar de local.



- Fueron a la Ciudadela con grandes expectativas, ¿Cómo quedó el grupo después de la derrota?



- Estamos muy bien, sabemos lo que se dio en el partido, no perdimos 3-0 y fuimos vapuleados, ahí si el grupo quizás se hubiera golpeado. El grupo está bien porque saben cómo se dio, el resultado no fue lo que el partido dijo, confían en el trabajo, en lo que pueden dar ellos y seguramente lo vamos a sacar adelante.



- Quedan cuatro fechas para cerrar el año, ¿qué objetivo se propusieron?



- Clasificar a la Copa Argentina, es el objetivo que tenemos de acá a fin de año.

Después, con algún refuerzo que podamos traer, algún ajuste que haremos en diciembre, seguramente vamos a estar entre esos cuatro que pretendemos para pelear por el ascenso.