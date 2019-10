Las Copas de Inferiores, en su etapa de definición

El último torneo oficial de la temporada 2019 de Liga Rafaelina de Fútbol va ingresando en su etapa final. A las Copas de Oro y Plata aún le quedan tres fechas y en cada una de las divisionales, cualquier cosa pueda suceder.

El pasado sábado se disputó la séptima fecha, quedando pendiente de jugar el clásico de Sunchales. El Deportivo Libertad jugó con su Primera el día sábado y esto obligó a la postergación de los encuentros de las formativas. Los mismos se jugarán entre hoy (Quinta, Sexta y Séptima) y mañana (Octava, Novena y Pre-Novena).

A continuación, todo lo ocurrido y lo que se le viene a cada club:



COPA DE ORO



Quinta División: Atlético de Rafaela 2 (Juan Flores y Ciro Lineker) vs Ben Hur 0.



Sexta División: Atlético de Rafaela 4 (Juan Ignacio López x 2, Federico Reynoso y Rodrigo Pittavino) vs Ben Hur 0.



Séptima División: Atlético de Rafaela 2 (Tomás Aguirre y Alejo Manna) vs Ben Hur 1 (Federico Dunky).



Octava División: Atlético de Rafaela 1 (Agustín Luna) vs Ben Hur 0.



Novena División: Atlético de Rafaela 3 (Tomás Pérez x 2 e Ignacio Zehnder) vs Ben Hur 1 (Bautista Bessone).



Pre-Novena: Atlético de Rafaela 5 (Francisco De Micheli x 3 y Marcelo Albuatti x 2) vs Ben Hur 0.



Categoría 2007: Unión 0 vs Deportivo Libertad 0, Ben Hur 1 (David Quinteros) vs Atlético de Rafaela 1 (Federico Liotta).



Categoría 2008: Unión 4 (Gerónimo Autino, Valentín Milanese, Casale y Barra) vs Deportivo Libertad 1 (Ángel Gómez), Ben Hur 1 (Agustín Bonsegundo) vs Atlético de Rafaela 3 (Santino Boidi, Antonio Condrac y Luciano Lobo).



Próxima fecha (8ª): Unión vs Atlético de Rafaela, Ferrocarril del Estado vs Dep. Libertad. Libre: Ben Hur.



COPA DE PLATA



Quinta División: Independiente San Cristóbal 0 vs 9 de Julio 2 (Ezequiel Segovia y Manuel Grana), Sportivo Norte 1 (Alejandro Bassi) vs Peñarol 1 (Ezequiel Cabral), Argentino Quilmes 1 (Martín Villafañe) vs Brown de San Vicente 2 (César Berazategui y Franco Lechman).



Sexta División: Independiente San Cristóbal 0 vs 9 de Julio 4 (Elías Ardissono x 3 y Elías Taborda), Sportivo Norte 0 vs Peñarol 2 (Francisco Bevilacqua x 2), A Argentino Quilmes le dieron los puntos ya que Brown de San Vicente no presentó la divisional.



Séptima División: Independiente San Cristóbal 1 (Pablo Gómez) vs 9 de Julio 2 (Diego Castro x 2), Sportivo Norte 1 (Gabriel Gorosito) vs Peñarol 2 (Francisco Santana y Alfredo Sánchez), Argentino Quilmes 0 vs Brown de San Vicente 0.



Octava División: Argentino Quilmes 1 (Facundo Góngora) vs Brown de San Vicente 1 (Iván Vanega). A Peñarol y 9 de Julio les dieron los puntos ya que Sportivo Norte e Independiente San Cristóbal no presentaron las divisionales.



Novena División: Independiente San Cristóbal 4 (Mauricio Mansilla, Yamir Abregu, Bruno Maldonado y Bautista Miranda) vs 9 de Julio 0, Sportivo Norte 1 (Jeremías Sánchez) vs Peñarol 1 (Lucas Andrek). A Brown de San Vicente le dieron los puntos ya que Argentino Quilmes no presentó la divisional.



Categoría 2007: 9 de Julio 1 (Francisco Nuñez) vs Independiente San Cristóbal 3 (Santiago Cejas, Kevin Luna y Matías Videla), Peñarol vs Sportivo Norte, Brown de San Vicente 7 (Ignacio Mill, Pedro Aimetta x 3, Agustín Imsand y Valentino Roggero x 2) vs Argentino Quilmes 1 (Diego Heit).



Categoría 2008: 9 de Julio 4 (Matías Tagorda x 2, Nicolás Galvalisi y Gastón Bouhier) vs Independiente San Cristóbal 1 (Mateo Bracaccini), Peñarol 0 vs Sportivo Norte 1 (Thiago Suárez), Brown de San Vicente 0 vs Argentino Quilmes 2 (Alexis Manzanares y Cristian Sala).



Próxima fecha (8°): Brown de San Vicente vs Independiente San Cristóbal, Peñarol vs Argentino Quilmes, 9 de Julio vs Sportivo Norte.



Nota: en los encuentros de Infantiles se invierten las localias.