Cómo surge el Cementerio de la Recoleta en ese lugar*

En realidad era el huerto de los monjes recoletos perteneciente a la iglesia que tenemos al lado que es la Iglesia del Pilar. Se venía una reforma en el orden eclesiástico en general y ante la gran necesidad de tener un cementerio público, el Ministro de Gobierno Bernardino Rivadavia propicia la idea ante el Gobernador General que era Martín Rodríguez, de expropiar estas tierras para hacer un cementerio que cobije a todos los fallecidos. Así es que nace este predio como un cementerio público y por eso quedó como Cementerio de la Recoleta, aunque en un principio se llamaba Cementerio del Norte. En la antigüedad se sepultaba a los fallecidos en las iglesias. Se habían dado reglamentaciones donde se prohibía continuar con esa práctica, pero no se cumplió en dos oportunidades.

Los primeros que fueron sepultados

Las primeras inhumaciones son del día siguiente a la apertura del cementerio que fue el dieciocho de noviembre de mil ochocientos veintidós, donde ingresan el párvulo liberto Juan Benito y Dolores Maciel. Respecto de esta última, hay un precioso poema de Jorge Luis Borges que se llama La Recoleta donde él dice: “Crece en disolución bajo los sufragios de mármol/ la nación irrepresentable de los muertos/ que se deshumanizaron en tu tiniebla/ desde que María de los Dolores Maciel, niña del Uruguay/ -simiente de tu jardín para el cielo-/ se durmió, tan poca cosa, en tu descampado”.

En cuanto a la legislación vigente. ¿De quién es la propiedad de lo construido y las parcelas del lugar?

El predio de cinco hectáreas donde del cementerio se encuentra emplazado, es público que pertenece al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, la legislación vigente de la ley 4977 de dos mil catorce, ley de cementerios del Gobierno de la Ciudad, es la que viene a establecer todas las pautas y a ordenar lo que durante mucho tiempo había estado dado por una ordenanza que quedó fuera de vigencia. Cada una de las personas o de los titulares que tiene una bóveda -que la gente dice propiedad- en realidad se le otorga una concesión de uso, que es un derecho de uso sobre una parcela, un tablón, una sepultura, etcétera. Se le otorga ese derecho sobre el suelo y sobre ese espacio la persona a veces adquiere ese derecho sobre una parcela que ya tiene construida una bóveda o en la antigüedad, en el principio recibía el espacio y construía la bóveda. Ahora no hay por construir porque están todos los espacios ocupados. Pero, aun así, las familias van heredando el derecho de uso sobre una bóveda o bien la ceden en algunos casos gratuitas u onerosamente. Pero no tienen un derecho de propiedad sino de uso.

Quiénes son las autoridades del Cementerio. De qué Ministerio dependen

Los tres cementerios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, Chacarita, Flores y Recoleta, y también el crematorio, dependen del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de esta Ciudad. El Director General de Cementerios, que es Eduardo Somoza, es quien tiene la dirección de estos tres cementerios y el Crematorio, que, a su vez, cada uno tiene una gerencia independiente aparte. Aquí tenemos un hermoso grupo de trabajo, es gente especial, sensible, con mucha capacidad de contención, cada uno en lo suyo, que hacen que tengamos un lugar agradable para venir a trabajar. Trabajamos cada día: operativos, administrativos, guías de turismo, cuidadores, personal de seguridad y limpieza.

Lo que se desarrolla dentro del cementerio

Todas las familias que tienen la titularidad de una bóveda dentro del cementerio traen a sus familiares. Quienes no lo tienen, y así lo desean, alquilan un nicho. Hay otorgados a perpetuidad desde el inicio y otros que no lo están, hay quienes van renovando las concesiones o van cediendo sus derechos a otros. El trabajo de traslado es permanente, siempre hay quien desea desocupar y llevar a sus deudos al crematorio.

Hay actividades múltiples en el lugar

Tenemos siempre visitas guiadas, cada vez tenemos más público, visitantes de todo el mundo están interesados en este cementerio. Sé por un informe de turismo que junto con la cancha de Boca es el lugar más visitado de Buenos Aires. A su vez en el mundo es uno de los tres cementerios más importantes por las personalidades, por la arquitectura, por la escultura, por todo el valor patrimonial y arquitectónico que tiene. Todo esto trae muchísimo turismo y organizamos visitas guiadas diarias gratuitas, abiertas a todo público de martes a domingos. Los lunes hacemos visitas guiadas para colegios y escuelas públicas en general, y como tenemos mucha demanda llevamos un calendario para darle un lugar a los establecimientos educativos que lo soliciten. Además, hay múltiples homenajes por todas las personalidades que aquí descansan, actos que están relacionados con los próceres, a veces con alguna personalidad importante de la cultura, o del deporte, de la política, entonces se organizan homenajes de los distintos institutos históricos o de alguna otra institución relacionada con esa personalidad. No los organizamos nosotros, sino que vienen organizados de afuera y nos participan, y por supuesto que nosotros colaboramos. Si es un monumento histórico nacional además aportamos la corona. En ese sentido hay mucho movimiento, y también hay algunos eventos turísticos pero que tienen que ver con lo cultural, que también vienen de afuera y son autorizados por el cementerio como ser una visita guiada teatralizada, o hay una familia que tiene un libro de historias para adolescentes que ocurren en el cementerio entonces ellos organizan una visita guiada en base al libro y también tienen mucho público. Y así cuando hay eventos externos, todo es autorizado por la Dirección General de Cementerios. Y por otro lado, lo que organizamos cada año en lo que tiene que ver con lo cultural, se da cada vez que se cumple un nuevo aniversario de su fundación y hacemos conciertos, visita organizada, brindis, gala lírica, siempre algo dentro del respeto, y tratamos de abrir al público del barrio el lugar. No solo que sea un lugar donde vienen los turistas y aun así, hay gente del barrio que no lo conoce, tratamos que la gente no le tenga miedo al cementerio, que se acerque, que participe, que lo disfrute porque es un lugar precioso, que lo viva.

Hay una institución que rescata la historia de una mujer destacada de nuestra Patria y tiene relación permanente con el cementerio

Asociación de las Damas Patricias que preside Florencia Grosso. Ellas tienen como ejemplo la imagen de Remedios de Escalada de San Martín que es una de las sepulturas más antiguas que data de mil ochocientos veintitrés y tiene una hermosa leyenda que fue encargada por el marido en su placa y dice:"Aquí descansa Remedios Escalada, esposa y amiga del general San Martín". Ellas hacen un homenaje a Remedios en cada aniversario de su nacimiento y de su fallecimiento que son en noviembre y en agosto. Fuera del cementerio celebran la fecha del aniversario de la boda del General San Martín con Remedios. Y nos participan siempre. Otra institución muy ligada al cementerio son los Fundadores de la Patria que preside Mario Passo descendiente de Juan José Passo e integran descendientes de aquellas personas que lucharon por esta Nación y cuyos próceres y personalidades descansan en la Recoleta. También los miembros de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones.

Con qué criterio se diagrama una visita guiada

Tenemos dos visitas guiadas diarias, en realidad no hay un guion establecido. Puede variar de acuerdo a las efemérides, que lo hacemos a veces. Por ejemplo, para el 25 de Mayo o el 9 de Julio. O de acuerdo al grupo que lo solicita si está interesado en médicos, en deportistas. En general la visita guiada es una, diseñada por el Departamento de Visitas guiadas que estudia y realiza permanentemente las reseñas de las personalidades; está a cargo de la señora Susana Gesualdi con muchísima experiencia, que conoce cada historia del sitio. Siempre con un fundamento histórico, serio, responsable, con la documentación para elaborar nuevas visitas o para agregar nuevas historias. Inclusive tenemos una pantalla táctil en la entrada donde todas estas reseñas históricas inclusive fotografías que a veces aporta la misma familia, las vamos sumando a esa información.

Cómo se capacitan los guías de turismo

Nosotros tenemos dos guías, uno durante la semana y otro los fines de semana. Por iniciativa de Susana Gesualdi organizamos las Jornadas de actualización para Guías de turismo. Ella es la coordinadora de las visitas y organizadora de estos temas que llevan nueve ediciones. Convocamos en algún lugar donde podamos concretarlo -y cada vez tenemos mayor público- a historiadores, artistas, diferentes personalidades vinculadas con las instituciones, con las historias, con temas que se tratan en el cementerio, para dar una charla o conferencia acerca de un tema específico. Entonces siempre aportamos algo nuevo, en general son tres jornadas enteras donde se puede aprender, se puede enriquecer con distintas historias, conocimiento. Hay un espacio para preguntas, la gente se ve muy interesada. Podemos hablar de la historia, de la medicina tratando la epidemia de la fiebre amarilla, de la arquitectura, de la escultura viendo cómo se funden y cómo nacían aquéllas de bronce, cómo se traían y se emplazaban. Para que los guías de turismo tengan información y puedan enriquecer a los turistas con detalles de cosas que en su profesión es difícil que se aprendan tan específicamente.

Considerar patrimonio histórico o monumento histórico nacional algunas bóvedas

Hace muchos años que no se declara ninguno, pero la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos es quien determina en base a la personalidad que descansa, la viabilidad de que sea nombrado o designado como tal.

Se pueden apreciar varios cenotafios. ¿A qué se refiere esa referencia?

La palabra cenotafio está formada por el griego kenos que significa vacío y taphos sepulcro. Es un sepulcro vacío. Pero sigue manteniendo las características de Monumento Histórico Nacional. Como en el caso de los padres de San Martín que estuvieron sepultados acá hasta que fueron trasladados a Corrientes, en 1998. Sucede lo mismo con el de Juan Bautista Alberdi, Deán Gregorio Funes, Lucio Vicente López, Dalmacio Vélez Sársfield, entre otros.

El valor arquitectónico del cementerio. Por qué se lo reconoce tan valioso

En general este sitio de Recoleta, este barrio, es zona protegida por la ciudad de Buenos Aires. Es Area de Protección Histórica. Pero particularmente el cementerio, concretamente el peristilo, fue declarado Monumento Histórico Nacional -MHN- junto con los otros peristilos de los cementerios de Chacarita y de Flores, en el año dos mil siete, por el Decreto 1289. Pero todo el predio del cementerio incluido el muro perimetral es todo protegido patrimonialmente por estar dentro de una zona de protección histórica.

