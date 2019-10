Fernández dijo que "el gobierno volvió a las manos de la gente"

BUENOS AIRES, 28 (NA).- Al celebrar en su búnker, el flamante presidente electo Alberto Fernández afirmó ayer que "el gobierno volvió a manos de la gente", al tiempo que le reclamó a la que será la oposición "ayudar a reconstruir al país de las cenizas"."El gobierno volvió a manos de la gente, volvió a menos de las argentinos", festejó el ex jefe de Gabinete, que será el próximo Presidente a partir del próximo 10 de diciembre.En el escenario junto a su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, Fernández expresó: "A quienes sean nuestros opositores, que sean consciente de lo que nos han dejado y nos ayuden a reconstruir al país de las cenizas que han dejado"."Ojalá que ese compromiso de diálogo que nunca tuvieron ahora lo cumplan", enfatizó el mandatario electo.Junto a todos los candidatos del Frente de Todos, en medio de los festejos por el triunfo que finalmente no fue tan holgado como se esperaba, Fernández continuó: "Ojalá sean capaces de comprender que la Argentina que viene necesita del compromiso de todos".El presidente electo agradeció a Roberto Lavagna por haber sido el primero en saludarlo por su triunfo, y dijo que mañana se reunirá con el actual jefe de Estado, Mauricio Macri, en la Casa Rosada."Mañana me reuniré con él y empezaré a recorrer el tiempo que nos queda" hasta el cambio de mando, señaló Fernández, que se comprometió a "colaborar" en todo lo que haga falta. ."Sepan que cada palabra que dimos, cada palabra que asumimos fue un compromiso moral y ético con los argentinos", resaltó el candidato del peronismo.En su primer discurso como presidente electo, Fernández recordó al ex mandatario Néstor Kirchner, en coincidencia con el noveno aniversario de su muerte."Gracias, Néstor donde estés, porque vos sembraste todo esto que estamos viviendo", afirmó el ex funcionario de su gobierno. "Vamos a hacer todo lo que haga falta para que las persianas de las pymes vuelvan a levantarse", afirmó el mandatario electo.CRISTINA Y SUPEDIDO A MACRILa vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, celebró el triunfo del Frente de Todos y le pidió al saliente mandatario nacional, Mauricio Macri, "que tome todas las medidas que deba tomar para aligerar la situación dramática que se están viviendo en las finanzas del país".Al brindar un discurso en el búnker de su espacio político, en el barrio porteño de Chacarita, la actual senadora sostuvo que el próximo Gobierno "requerirá de la ayuda y la participación de todos los argentinos, lo que votaron y los que no".Al tomar la palabra, la ex jefa de Estado le pidió a su compañero de fórmula, Alberto Fernández, que le permita "un atrevimiento" y la deje dirigirse a Macri."Le voy a pedir en mi carácter de ex presidenta constitucional en dos mandatos que, por favor, hasta el 10 de diciembre, como yo lo hice hasta el 9 de diciembre, cuando me tocó traspasar el poder, tome todas las medidas que deba tomar para aligerar la situación dramática que se están viviendo en las finanzas del país", resaltó.En este sentido, Cristina Kirchner le remarcó que esa "es su responsabilidad" porque los presidente deben gobernar "desde que asumen hasta el último día, en el que se van".Posteriormente, la referente del Frente de Todos salió a la calle y, ante sus militantes, felicitó "a Evo Morales, de nuevo presidente de Bolivia"."Lo que pasó en el país y lo que pasa en nuestra nación hermana es la muestra más clara de la necesidad de democracias en las que la economía también sea democrática", señaló al respecto.Por otra parte, le reclamó a la dirigencia que "nunca más rompan la unidad que es necesaria para evitar estos proyectos neoliberales".Al comenzar con su discurso, la electa vicepresidenta le agradeció "por esta excelente jornada democrática a todo el pueblo de la patria" y "a los cientos de miles de ciudadanos anónimos que han resistido y que no tienen focus group ni encuestas, pero tienen pensamientos y sentimientos que los han ayudado a mantenerse en pie".Además, la ex mandataria se refirió a los nueve años que se cumplieron este domingo de la muerte de su esposo, Néstor Kirchner: "Nunca pensé que en esta fecha iba a estar contenta, esta fecha siempre me encuentra bajoneada, pero hoy estoy con mucha alegría", explicó.Por último, recordó que "hubo otras épocas, por suerte ya pasadas, en donde esto (por la votación) que hoy ya es casi lógico y natural, no sucedía"."Parte de las tragedias de este país fue por esa falta de democracia y por eso hoy nos acompañan las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo", agregó.