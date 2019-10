Gonzalo Zbrun festejó y también se postula en el Midgets del Litoral

Esta vez no se le escapó. Gonzalo Zbrun hizo todo bien desde el comienzo de la noche y cerró su gestión con una victoria inobjetable en la final que se disputó el viernes en el circuito "Juan F. B. Basso" de la localidad de Vila, en el marco de la tercera fecha del playoff del Torneo Oficial "Delmiro 'Titi' Müller" de la categoría Midgets del Litoral.Gonzalo venía de una frustración muy grande en la prueba anterior, que estaba dominando con autoridad hasta la rotura de un neumático que lo privó de lograr un triunfo por el que había acumulado los méritos necesarios.Lejos de resignarse por ese golpe inesperado, se recuperó en una carrera que lo tuvo como protagonista excluyente y ganador indiscutido. Gonzalo se adjudicó su serie y repitió en su semifinal -en ambos casos fue el más veloz- para llegar al segmento definitorio con las mejores chances.Partiendo desde la cuerda y realizando una largada impecable, el Rafaelino pudo aferrarse a un liderazgo que no abandonó hasta el cierre de la noche, relegando a Néstor Bosio, que está muy bien posicionado en este certamen reducido, pero que necesita ganar para aspirar a la corona.Gonzalo cumplió ese requisito con creces y también ocupa un lugar expectante en un playoff que sigue teniendo como vanguardista al también ganador en esta temporada, Hernán Filippi.Por lo expresado, se vendrá una definición apasionante cuando el próximo 16 de noviembre se dispute el "Premio Coronación", en el mismo escenario de la Asociación Midgets del Litoral.En la décima fecha del calendario fueron 40 los pilotos inscriptos, se vendieron 836 entradas y estos son los resultados oficiales, proporcionamos por la AML:1º Gonzalo Zbrun, a 83,207 Km/h; 2º Cristian Mattioli; 3º Mariano García; 4º Darío Lovera; 5º Jorge Walker; 6º Nereo Bedini; 7º Ezequiel Gili y 8º Henry Merke.1º Walter Zenklusen, a 81,400 Km/h; 2º Leandro Giraudo; 3º Matías Franco; 4º Nicolás Valentini; 5º Fernando Dalmasso; 6º Fabián Monti; 7º Leandro Funes y no clasificó Luis Kunz.1º Néstor Bosio, a 81,782 Km/h; 2º Gustavo García; 3º Arturo Funes; 4º Luis Walker; 5º Diego Anthonioz; 6º Javier Penezone; 7º Mariano Bacci y 8º Sebastián Bertholt.1º Oscar Giraudo, a 82,609 Km/h; 2º Nicolás Scandalo; 3º Andrés Osorio; 4º Hernán Filippi; 5º Eugenio Mautino; 6º Hernán Calvi; 7º Federico Meinardi y 8º Matías Audino.1º Martín Ferrari, a 82,049 Km/h; 2º Ezequiel Valentini; 3º Cristian Molardo; 4º Alexis Valsagna; 5º Rodrigo Peretto; 6º Diego Bruera; 7º Juan Carlos Boscatti y 8º Rodrigo Bertholt.1º Gonzalo Zbrun, a 84,687 Km/h; 2º Eugenio Mautino; 3º Cristian Molardo; 4º Ezequiel Valentini; 5º Mariano Bacci; 6º Walter Zenklusen; 7º Darío Lovera; 8º Henry Merke; 9º Diego Bruera y 10º Fernando Dalmasso.1º Hernán Calvi, a 83,986 Km/h; 2º Oscar Giraudo; 3º Jorge Walker; 4º Sebastián Bertholt; 5º Arturo Vidal; 6º Fabián Monti; 7º Juan Carlos Boscatti; 8º Gustavo García y no clasificaron Cristian Mattioli y Alexis Valsagna.1º Martín Ferrari, a 83,791 Km/h; 2º Matías Franco; 3º Luis Walker; 4º Mariano García; 5º Nicolás Scandalo; 6º Leandro Funes; 7º Rodrigo Bertholt; 8º Federico Meinardi; 9º Diego Anthonioz y 10º Nereo Bedini.1º Néstor Bosio, a 84,640 Km/h; 2º Hernán Filippi; 3º Ezequiel Gili; 4º Leandro Giraudo; 5º Javier Penezone; 6º Matías Audino; 7º Luis Kunz; 8º Rodrigo Peretto y no clasificaron Nicolás Valentini y Andrés Osorio.1º Leandro Giraudo, a 84,906 Km/h y 2º Matías Audino.1º Mariano Bacci, a 83,311 Km/h y 2º Nicolás Valentini.1º Gonzalo Zbrun, a 84,828 Km/h; 2º Néstor Bosio; 3º Hernán Calvi; 4º Hernán Filippi; 5º Eugenio Mautino; 6º Cristian Molardo; 7º Mariano Bacci; 8º Martín Ferrari; 9º Matías Audino; 10º Matías Franco; 11º Jorge Walker; 12º Nicolás Valentini; 13º Oscar Giraudo... no clasificaron Leandro Giraudo, Ezequiel Gili y Luis Walker.