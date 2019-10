Macri triunfó por amplio margen en Rafaela y también ganó en Santa Fe

En una elección pareja en la provincia de Santa Fe, Mauricio Macri dio vuelta el resultado de las PASO y se impuso en forma ajustada a Alberto Fernández. Y en Rafaela no hubo sorpresas, ya que el actual Presidente amplió la diferencia al lograr una muy amplia victoria.

La fórmula de Juntos por el Cambio encabezada por Mauricio Macri se imponía en Santa Fe con el 43,5% de los votos mientras que el Frente de Todos de Alberto Fernández lograba el 42,64%, lo cual marcaba una elección muy pareja y que revertía el resultado de las PASO de agosto.En las primarias, el Frente de Todos que también integra la ex presidenta Cristina Kirchner había logrado el 43,6% (874.154 votos) de los sufragios contra el 33,8% (676.141 sufragios) de la fórmula oficialista que tiene como compañero el senador Miguel Angel Pichetto.Con el 99,2% de las mesas escrutadas, el binomio de candidatos a presidente integrado por Macri - Pichetto obtenía 928.289 votos contra 909.861 de la fórmula Fernández - Cristina Kirchner.El espacio encabezado por Roberto Lavagna a nivel nacional -con el apoyo del actual gobernador socialista Miguel Lifschitz- obtenía el 8,97% de los sufragios (191.513) y en cuarto lugar el frente de José Luis Espert con el 1,87% de los votos (39.953).El Frente Nos, el espacio "pro vida" que a nivel nacional lleva a Juan José Gómez Centurión como aspirante a la Casa Rosada, fue elegido por el 1,54% de los electores (32.928 votos) y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores de Nicolás del Caño con el 1,45% (31.021).De este modo, Macri logró que el "Sí se puede", la consigna de sus marchas durante el último mes de campaña, sea una realidad en la Provincia de Santa Fe, donde visitó Rafaela, Reconquista, Rosario y la capital provincial entre otras ciudades para dar pelea este domingo 27.El resultado significa además un llamado de atención para el peronismo santafesino, que si bien consiguió un claro triunfo en las elecciones provinciales de junio que permitieron al rafaelino Omar Perotti consagrarse como gobernador electo, no parece tener un claro dominio del electorado. En cierta forma, el peronismo santafesino deberá preguntarse qué pasó para que Macri haya cosechado 250 mil votos más entre el 11 de agosto y el 27 de octubre en la Provincia.EN RAFAELAEn cambio, en esta ciudad no lugar para sorpresas. Macri había obtenido un contundente triunfo el pasado 11 de agosto sobre Alberto Fernández que ayer amplió todavía más. En las urnas, los rafaelinos le dejaron 39.027 votos a favor de la fórmula de Juntos por el Cambio, prácticamente el 60% de los sufragios en tanto que Fernández apenas logró 18.382, por debajo del 30%.Quizás por eso se entiende que sabor agridulce en el búnker de los concejales macristas y radicales en Rafaela: lograron una goleada en las urnas pero a nivel nacional se terminará el gobierno de Macri el próximo 10 de diciembre. En cierta medida, el justicialismo tiene sensaciones coincidentes, porque si bien a nivel nacional alcanza la Presidencia de la mano de los Fernández en Rafaela muestra una opaca actuación electoral."Nadie es dueño de los votos" es una de las frases que instaló en las elecciones provinciales el intendente, Luis Castellano. En esta ciudad, los vecinos que lo eligieron para que continúe por un tercer mandato consecutivo al frente del Ejecutivo Municipal optaron por Macri en la elección nacional de este domingo.Más allá de esta lectura, lo cierto es que a partir de diciembre, se dará el escenario soñado por Castellano: el peronismo gobernará Rafaela, la Provincia de Santa Fe y la Argentina.EN DIPUTADOSLa misma diferencia se expresaba en el ámbito de la Provincia en la pelea por la renovación de una decena de bancas de diputados, donde Juntos por el Cambio conseguía el 43,35% contra el Frente de Todos que lograba el 42,2% contra el 9,8% de Consenso Federal.De esta manera, Juntos por el Cambio lograba 5 plazas de las diez que renueva Santa Fe; 4 quedaban para el Frente de Todos y uno de Consenso Federal.Este año se vencen los mandatos de los opositores Marcos Cleri, Lucila De Ponti, Silvina Frana, Alejandro Grandinetti, Vanesa Massetani, Alejandro Ramos y los oficialistas Astrid Hummel, Lucas Incicco, Hugo Marcucci, José Núñez en la Cámara baja.Por Juntos por el Cambio ingresarían Federico Angelini, Ximena García, José Núñez, Laura Castels y Juan Martín; mientras que por el Frente de Todos entrarían Marcos Cleri, Alejandra Obeid y Germán Martínez y por Consenso Federal, Enrique Estévez.