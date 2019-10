Romitelli y su dominio a nivel continental

En cada evento continental, Germán Romitelli es garantía de éxito. Días pasados, el representante del Tiro Federal de Rafaela se consagró por segunda edición consecutiva en el Campeonato Latinoamericano, que tuvo lugar en el Tiro Federal de Buenos Aires.Como en Colombia hace tres años, obtuvo el lauro mayor de un certamen en el cual estuvieron no solamente exponentes de América, sino también europeos, para darle una relevancia superior a la conquista.Dominador de la categoría Producción y recordando que el año pasado fue campeón Panamericano en Jamaica, en Buenos Aires dejó en el segundo lugar al español Eduardo De Cobos, ex doble campeón mundial. Un dato no menor pensando en lo que ocurrirá en diciembre de 2020, cuando se realice el Mundial en Tailandia.En un torneo donde las cuestiones climáticas, fundamentalmente por la abundante lluvia, alteraron en parte el cronograma original, Romitelli no modificó su habitual rendimiento dentro de la disciplina y con un gran nivel pudo retener esta corona, el principal objetivo en el contexto internacional para 2019. Cabe destacar que de manera paralela, el certamen fue válido para el Nacional debido a cuestiones de calendario."La verdad que este era el objetivo grande del año así que está cumplido. El torneo tuvo la particularidad de haber llovido mucho, que generalmente no pasa. Eso lo dificultó bastante, pero en lo personal pude mantener el nivel que venía disparando a lo largo de todo el año. A pesar de esos inconvenientes, entonces, logré un muy buen resultado", mencionó Romitelli plenamente satisfecho.Valoró la presencia de exponentes de la disciplina de Europa y Estados Unidos, por ejemplo. "Si, eso le da mucho renombre al campeonato. Por ahí cuando están los tiradores de Latinoamérica solamente sabemos quienes son los más fuertes, pero cuando hay presencia de otros continentes le da mucho más nivel".Además, Argentina obtuvo el título por equipos en la mencionada división a través del team Romitelli, Orozco, Rochelli y Burgos. "Hicimos un muy buen trabajo los cuatro tiradores, eso está bueno porque es una muy buena base para integrar el equipo para el Mundial del año que viene", destacó el rafaelino.Cabe acotar que Claudio Romitelli, padre de Germán, fue uno de los oficiales de campo internacionales en el campeonato, un orgullo extra para toda la familia que disfrutó a pleno del certamen muy bien organizado por la Federación Argentina de Tiro Práctico.