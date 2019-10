“Contra las cuerdas” cumplió una década junto al boxeo

El programa radial dedicado al boxeo local, nacional e internacional, “Contra las cuerdas”, cumplió días pasados 10 años de vida y lo celebró de una manera muy especial. El mismo es conducido por el destacado periodista deportivo local Marcelo Muriel, quién cuenta con los aportes de sus colaboradores, Javier Colombo, Marcos Machuca y Fernando Laurenti.La cita, a través de una cena, se llevó a cabo en las instalaciones del Club 9 de Julio de nuestra ciudad, escenario donde entrena el púgil rafaelino profesional, Gabriel Omar Díaz, quien está realizando una meritoria labor en el plano rentado, ocupando el 6º lugar en el ranking argentino de la división superwelter, quien además recibió, junto a su entrenador, Rubén Giménez, un fuerte apoyo y respaldo en este prometedor inicio en el profesionalismo de cara al futuro. Estuvieron presentes invitados especiales, familiares, amigos, auspiciantes, representantes municipales y periodistas. “Ustedes saben cómo me gusta el boxeo, lo que hemos apostado desde hace mucho tiempo a esta parte en este mundo, metiéndonos, colaborando con la gente que trabaja silenciosamente y con ansias de superación, algo que es fundamental el hecho de creer que hay posibilidades de crecer. Queríamos estar con los amigos, con los que siempre nos apoyaron. Algunas vez hicimos un programa con Martillo Roldán, en otra mejor época pudimos traer a Maravilla Martínez y valía también la pena en este momento, hacerle un homenaje a Omar Díaz, que está representando muy bien a la ciudad y que ojalá no tenga techo de crecimiento, algo que dependerá de él mismo. Uno siempre trabaja para permanecer en el aire con esta propuesta y depende también de nosotros, pero no me iba a quedar solamente con lo que pase en el boxeo local, sino también a nivel nacional e internacional, que me gusta muchísimo también. Después, la respuesta de la gente, el tiempo y el valor incondicional de los amigos hacen posible que sigamos hablando de boxeo todas las semanas. Queremos seguir muchos años más con nuestros oyentes. Tengo 54 años, pero hasta los 60 comento y hago los programas, después veremos”, relató Muriel en charla con LA OPINION.En relación a la actualidad de Omar Díaz, quien acumula 10 victorias en 11 presentaciones como profesional, Muriel destacó que “lo veo bien, me gusta mucho, pero que no sea techo lo que ha logrado. Tiene que seguir trabajando profesionalmente, ya que se ha metido en la élite, y eso obliga a crecer físicamente, boxísticamente, mentalmente, porque la cabeza es fundamental, y si a veces tenés que trabajar con un profesional habrá que hacerlo, y como se trata de un deporte individual, vos mismo tenés que armar tu grupo de trabajo. El sabe que ha llegado a un lugar importante dentro del boxeo argentino, es de primera serie y con muchas condiciones, pero no alcanza eso para ser el mejor. Hay que seguir potenciándolo, trabajando y él no se tiene que creer absolutamente nada porque todavía no ha ganando nada, pero si me parece que estamos en presencia de un boxeador riquísimo técnicamente, muy agradable a la vista pero que deberá crecer para instalar su nombre en lo más alto”.Muriel estuvo trabajando con Daniel Sanabria, otro representante local, hace unos años, quien luego fue campeón argentino y sudamericano de los cruceros. Al preguntarle si lo ve al Loco Díaz campeón argentino, respondió que “si se preocupa, si, porque enfrente tendrá obstáculos y nombres mucho más complicados en la categoría superwelter. En esta división hay muchos boxeadores, quizás en crucero había mucho menos, y el camino, por más bueno que sea, era algo más corto. Acá hay boxeadores de muy buen nivel, y Omar ya se ha sacado a dos chicos prometedores como Sergio Paysse y Emiliano Pucheta, pero todavía le queda Bastida, por ejemplo de por medio, y algunos veteranos de la categoría, no hay que olvidarse de eso, entre ellos la Joya Chávez. La calidad de boxeadores es buenísima, pero todo depende del propio Omar. Es muy joven aún, apenas tiene 22 años”.Por último, Muriel brindó un mensaje a los jóvenes boxeadores rafaelinos que están dando sus primeros pasos y para los que quieran sumarse a la práctica de este deporte. “Primero, que se capaciten, que traten de buscar maestros que realmente les enseñen, que le inculquen valores además de lo que es el mundo del boxeo. No hay que dejar de lado la parte física porque hoy todo evoluciona, todo exige mejora y hay que buscar algo superior para seguir perfeccionándose y creciendo. Ese es el camino, no hay otro”.MALA NOTICIAEn los últimos días, Omar Díaz se realizó unos estudios médicos a raíz de una molestia que lo venía teniendo a maltraer luego del notable triunfo en La Plata ante Pucheta del pasado 10 de octubre. Lamentablemente, los resultados no fueron los deseados, ya que los mismos arrojaron una fractura de mandíbula. La semana que viene, el boxeador será operado en Santa Fe y tendrá entre 4 y 6 meses de recuperación, con lo cual el representante del gimnasio MosquiBox de nuestra ciudad estará volviendo al cuadrilátero entre abril y mayo del próximo año, justo cuando estaba travesando un excelente momento. Como se trata de una cirugía sumamente costosa, la Asociación Santafesina de Box y el municipio local realizarán aportes para cubrir parte de los gastos, además de llevarse a cabo algunas ventas y rifas.