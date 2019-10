Argentina y Godoy en el comienzo de la gran ilusión

La Selección Argentina Sub 17 está lista para su debut en el Mundial de la categoría que comenzó en Brasil. El equipo dirigido por Pablo Aimar, que se clasificó como campeón del Sudamericano en Perú, comparte el Grupo E con España, Tayikistán y Camerún.Este lunes 28 de octubre desde las 17.00 jugará el primer partido ante el conjunto europeo en el estadio Kleber Andrade de la ciudad de Vitoria, con arbitraje del australiano Christopher Beath. Se podrá ver por la TV Pública y DirecTV Sports.Matías Godoy, el delantero de Atlético de Rafaela, es uno de los integrantes del plantel desde el comienzo de este proceso y tratará de aprovechar esta oportunidad enorme junto a sus compañeros. El ceresino es uno de los delanteros más importantes en cuanto a participación en el combinado nacional.El entrenador Pablo Aimar no había confirmado hasta la víspera la formación titular en este compromiso inicial.La última participación de la Albiceleste en una Copa del Mundo Sub 17 fue en Chile en 2015 (no clasificó a India 2017), donde terminó último en el Grupo C con tres derrotas ante México, Alemania y Australia.Las selecciones que más torneos conquistaron en las 17 ediciones disputadas hasta ahora son Nigeria (5), seguida por Brasil (3), Ghana (2) y México (2). Arabia Saudita, Francia, Suiza, la Unión Soviética e Inglaterra, vigente campeón, han obtenido un título cada uno. Argentina aún no ha podido alzarse con este torneo donde su mejor actuación fueron los terceros puestos en las ediciones de 1991, 1995 y 2003."Hace más de dos años que muchos de los chicos que están en esta lista entrenan con nosotros. La preparación fue muy buena", declaró Aimar en conferencia de prensa. "Jugar un Mundial no tiene comparación con ninguna otra competencia. Nosotros preparamos a los chicos para el momento que van a vivir, pero son ellos los que van a recorrer esa experiencia inigualable", agregó.Según la prensa española, Barcelona estará atento a este partido no solo por los futbolistas propios que defenderán la camiseta de La Roja, sino porque además tienen mucho interés en un jugador de la albiceleste: Matías Palacios, el chico de San Lorenzo.En la continuidad de la Copa del Mundo, el seleccionado de Aimar jugará el jueves ante Camerún y cerrará su participación en la fase de grupos el domingo 3 de noviembre ante Takiyistán.PLANTEL ARGENTINORocco Ríos Novo (Lanús), Federico Losas (Chacarita) y Franco Herrera (Newell's).Francisco Flores (San Lorenzo), Bruno Amione (Belgrano), Tomás Lecanda (River), Kevin Lomónaco (Lanús), Luciano Vera (River) y Lautaro Cano (Vélez).Juan Sforza (Newell's), Cristian Medina (Boca), Santiago Simón (River), Ignacio Fernández (Boca), David Ayala (Estudiantes) y Matías Palacios (San Lorenzo).Exequiel Ceballos (Boca), Juan Krilanovich (Lanús), Alan Velasco (Independiente), Matías Godoy (Atlético de Rafaela), Franco Orozco (Lanús) y Lucas Varaldo (Lanús).