Sudáfrica es finalista

En un partido deslucido en el que ambos equipos jugaron al error del rival, Sudáfrica tuvo más entereza en el cierre y venció 19-16 a Gales para acceder a la final del Mundial de rugby de Japón 2019, donde el próximo sábado a las 6 se enfrentará a Inglaterra en Yokohama. Así, se repite la final de Francia 2007, cuando Sudáfrica venció a Inglaterra 15-6 en un partido sin tries en el Stade de France de París.Aquella vez los Springboks llegaban invictos y habían vencido a los ingleses en el debut. Ahora, los favoritos son los europeos, ya que no perdieron en la competencia y vienen de apabullar a Nueva Zelanda, que había comenzado la campaña imponiéndose a Sudáfrica.Campeón en 1995 y 2007, Sudáfrica llega a su tercera final, como ocurre cada 12 años desde que participa de los Mundiales (fue marginada en 1987 ni 1991 por su política del Apartheid).Un try de Damian de Allende y 14 puntos con el pie de Handré Pollard, que tuvo 100% de efectividad en sus envíos a los palos (cuatro penales y un gol), fue suficiente para que los Springboks superaran a los aguerridos galeses en un encuentro sin demasiadas luces en el International Stadium de Yokohama. El wing Josh Adams posó el único try galés (65).