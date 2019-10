Lewis Hamilton logró imponerse en México

Lewis Hamilton (Mercedes) ganó una carrera que no lo tenía como candidato, con una estrategia riesgosa, pero que le valió el triunfo en el Gran Premio de México.En tanto, a Ferrari las cosas no le funcionaron como esperaban y debieron conformarse con el segundo puesto de Sebastian Vettel, quien se defendió de Valtteri Bottas (Mercedes).Con un octavo lugar en la próxima carrera, el piloto británico festejará su sexto campeonato de Fórmula 1 en el Gran Premio de Estados Unidos, que se estará disputando el 3 de noviembre en el Circuito de las Américas, en Austin.El Gran Premio de México es uno de los más esperados del calendario de la Fórmula 1 por la pasión que demuestra el público y porque en general se dan grandes carreras producto de las bondades del circuito "Hermanos Rodríguez".En esta oportunidad no fue la excepción, las tribunas brindaron su show y los pilotos hicieron su parte, como así también los equipos, que con sus diferentes estrategias marcaron el desenlace de una carrera en la que Hamilton hizo valer, justamente, los aciertos de Mercedes por sobre las malas decisiones de Ferrari.Mercedes logró su centésima victoria y recordó en sus redes al primer piloto en subirse a lo más alto del podio con una "Flecha de Plata", el argentino Juan Manuel Fagio, quíntuple campeón mundial de Fórmula 1.1º Lewis Hamilton (Mercedes), en 1h36m48s904; 2º Sebastian Vettel (Ferrari) a 1s766; 3º Valtteri Bottas (Mercedes) a 3s553; 4º Charles Leclerc (Ferrari) a 6s368; 5º Alexander Albon (Red Bull) a 21s399; 6º Max Verstappen (Red Bull) a 1m08s807; 7º Sergio Pérez (Racing Point) a 1m13s819; 8º Daniel Ricciardo (Renault) a 1m14s924; 9º Pierre Gasly (Toro Rosso) a 1 vuelta y 10º Nico Hülkenberg (Renault) a 1 vuelta.Lewis Hamilton 338; Valtteri Bottas 274; Charles Lecler 223; Sebastian Vettel y Max Verstappenn 212; Carlos Sainz 76; Pierre Gasly 75; Alexander Albon 64; Sergio Pérez 37 y Lando Norris 35.Mercedes (campeón) 612; Ferrari 435; Red Bull 323; McLaren 111; Renault 68 y Toroso Rosso 62.