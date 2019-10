Icardi metió un doblete con el PSG

Aun sin Neymar, un tiempo fue suficiente para que PSG acabara con el Olympique de Marsella y estirara a ocho puntos la ventaja que tiene sobre sus perseguidores en la Ligue 1, Nantes, Lille y Reims.En el Parque de los Príncipes, y con Mauro Icardi y Angel Di María como titulares, más Leandro Paredes en el banco, el equipo del alemán Tuchel goleó por 4-0 al del ex Boca Darío Benedetto, de muy flojo partido. Dos de esos cuatro goles fueron obra y arte de Icardi, quien atraviesa un presente espectacular. Lleva cuatro tantos en cuatro partidos de Liga y tres en tres en Champions, y el entrenador está tan pero tan conforme con lo que está haciendo que hasta Cavani va al banco. Este domingo hizo los dos primeros, abriéndole camino al PSG hacia la victoria.Di María también tuvo un papel fundamental. Es que el zurdo fue algo así como el Angel del (pase) gol, ya que asistió a sus compañeros en tres de los cuatro tantos: una vez a Mauro y dos a Mbappé, responsable de los otros dos festejos.EN ESPAÑA, ITALIA Y HOLANDASevilla sigue escalando en la liga de España. Este domingo, el conjunto de Andalucía venció de local por 2-0 a Getafe. Y hubo protagonismo argentino, porque Lucas Ocampos fue quien cerró el triunfo. Fue su tercer gol en la temporada a nivel clubes y el quinto si se toma en cuenta su doblete con la Selección en la última fecha FIFA. Sevilla se ubica quinto en la liga de España con 19 puntos.Por otra parte, en el cierre del domingo en el fútbol italiano, Lazio le ganó de visitante a Fiorentina con aporte argentino: fue por 2-1 con un gol de Joaquín Correa. El ex Estudiantes fue el encargado de abrir la cuenta en el Artemio Franchi, luego de una buena asistencia del goleador Ciro Immobile (autor del otro tanto de Lazio). Fue su tercer gol en la temporada. Lazio se ubica ahora en la sexta colocación con 15 puntos, a ocho del líder Juventus.Además, el gran clásico holandés fue para Ajax. De local, goleó por 4-0 a Feyenoord con representación argentina: Nicolás Tagliafico y Lisandro Martínez fueron titulares y el ex Independiente metió uno de los goles. Marcos Senesi jugó en el equipo perdedor.