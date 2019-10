Scaloni da la lista con el regreso de Messi

En la lista de convocados que sale este lunes, Leo Messi será parte de esta nómina para jugar con la selección argentina los amistosos de noviembre contra Brasil (el 15, en Arabia Saudita) y Uruguay (en Israel) o Paraguay (en Bangladesh). El entrenador Lionel Scaloni, ya firme en su cargo, podrá volver a trabajar con la base que viene consolidando y sumarle al as de espadas. Junto a él, también estará Sergio Agüero​, quien tuvo descanso en la última fecha FIFA y posibilitó que Lucas Alario se mostrara.“Siempre tuve amor por la Selección, pero me tocó vivir muchas cosas que no eran justas. Llegamos a final del Mundial de Brasil y dos veces de la Copa América. No es poca cosa. No todo pasa por ganar. Hicimos muy feliz a la gente durante ese tiempo”, contó Leo en el extenso mano a mano que le hizo TyC Sports.Además de Messi y Agüero, también habrá más regresos. Esteban Andrada, ausente en la anterior convocatoria por el Boca-River, es una fija luego de la eliminación de la Copa Libertadores.Casi similar es el caso de Walter Kannemann. El defensor tampoco había sido convocado por jugar la otra semi, entre Gremio y Flamengo, y al quedar afuera volverá a ser tenido en cuenta por Scaloni.El quinto regreso será el de Gio Lo Celso​, quien estuvo más de un mes inactivo por una lesión en la zona inguinal. Estos serán los últimos dos amistosos del año. Ya en marzo, los próximos compromisos de la Selección serán oficiales. Comenzará nada menos que el camino a Qatar 2022 sin Messi, por arrastrar una fecha de suspensión.