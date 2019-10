Gallardo ante Colón repetiría el equipo

BUENOS AIRES, 28 (NA) - El entrenador Marcelo Gallardo aún no dio a conocer el equipo de River que recibirá el martes a Colón de Santa Fe, pero se estima que pondrá a los mismos once que comenzaron jugando frente a Boca el pasado martes en La Bombonera, por la Copa Libertadores. El conjunto de Núñez será anfitrión del elenco santafecino a partir de las 21.20, en un encuentro que será controlado por el árbitro Nicolás Lamolina y que corresponde a la undécima jornada de la Superliga.A este partido, River llega entonado tras haber logrado la clasificación a la final de la Copa Libertadores tras dejar en el camino a Boca y buscará una victoria para acercarse a los líderes del certamen local, el elenco de La Ribera y Argentinos Juniors. En la Superliga, el equipo conducido por Marcelo Gallardo tiene 18 puntos, se encuentra a tres unidades de los punteros y para intentar quedarse con el triunfo, el técnico cuenta con casi todo el plantel a su disposición, ya que el mediocampista Bruno Zuculini y el arquero Germán Lux se recuperan de diferentes lesiones.Por su parte, el futbolista Nicolás De la Cruz llegaría en óptimas condiciones al partido del martes a pesar de sufrir una molestia en el tobillo izquierdo. Si bien el entrenador aún no dio a conocer el elenco que jugará frente a los sabaleros, se estima que colocará a los mismos once que empezaron jugando frente a Boca por la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores.Entonces, River formaría con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martinez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Nacho Fernandez, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás De la Cruz; Rafael Borréy Matías Suárez.El plantel "millonario" se entrenó por la mañana en el River Camp donde realizó una entrada en calor con pelota, ejercicios técnicos y tareas de definición bajo las órdenes de Gallardo.TODA LA FECHAa las 15.00 Godoy Cruz – Aldosivi, Facundo Tello; a las 17.00 Estudiantes - Rosario Central, Patricio Loustau; 19.10 Atlético Tucumán – Patronato, Fernando Espinoza; 19.10 Newell's - Gimnasia, Fernando Echenique; 21.20 River – Colón, Nicolás Lamolina.15.00 Argentinos – Talleres, Andrés Merlos; 17.00 San Lorenzo - Defensa y Justicia, Darío Herrera; 19.10 Unión – Independiente, Pablo Echavarría; 21.20 Racing – Banfield, Diego Abal.a las 17.00 Arsenal - Central Córdoba, Mauro Vigliano; 19.10 Vélez – Huracán, Néstor Pitana; 21.20 Lanús - Boca, Fernando Rapallini.