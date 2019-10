Dalla Porta alcanzó el campeonato en Moto3

El italiano Lorenzo Dalla Porta (Honda) es el flamante campeón mundial de la categoría Moto3, luego de adjudicarse el Gran Premio de Australia, disputado ayer en el circuito de Phillip Island.De esta manera, el nuevo monarca terminó con la supremacía ejercida durante los últimos años por los pilotos españoles en la división menor.Previamente se había consagrado Marc Márquez (Honda) en MotoGP, en el Gran Premio de Tailandia, por lo que solamente resta definirse el título en Moto2, lo que podría ocurrir en el Gran Premio de Malasia.Márquez sumó un nuevo knock out en su carrera, con un directo al mentón de Maverick Viñales (Yamaha) segundos antes de la campana final.Metáfora boxística al margen, el piloto de Cervera obtuvo su undécimo triunfo del año, se convirtió en el piloto más ganador con Honda (55) en la categoría "reina" y sumó 375 puntos en el campeonato, superando los 362 de 2014.Tras la partida, otra leyenda se colocaba delante del pelotón, el italiano Valentino Rossi (Yamaha), quien cumplió 400 competencias en el Mundial, récord absoluto para la especialidad, realizó una excelente movida y comandaba las acciones.Poco duraría el liderazgo de Valentino, ya que Cal Crutchlow (Honda) primero y Andrea Iannone (Aprilia) después, se hicieron de la punta.Pero con el paso de las vueltas avanzaron Márquez y Viñales y promediando la prueba, ya estaban en las primeras ubicaciones.Sin embargo, en el inicio de la penúltima vuelta, el campeón estaba preparando el golpe final. En el frenaje de la recta se tiró con su inconfundible estilo, ese que desafía la ley de gravedad y se colocó al tope.Viñales no bajó la guardia y trató de dar pelea, pero el puñetazo lo había dejado grogui y en la novena curva besó la lona al no poder asestar la maniobra que había pensado para sorprender al monarca de la categoría.Crutchlow y el local Jack Miller (Ducati) acompañaron al múltiple campeón en el podio.La próxima fecha mundialista será el 3 de noviembre, en el circuito de Sepang, en el marco del Gran Premio de Malasia.