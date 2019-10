Felicidad a medias en Cambiemos Rafaela

Sensaciones encontradas y claramente bien diferenciadas se pudieron observar anoche en el local de Cambiemos Rafaela, situado en la esquina de Arenales y Almafuerte de nuestro medio. El bunker estuvo muy concurrido a toda hora, con muchos partidarios yendo y viniendo, con mucha expectativa por lo que sucedía a nivel nacional y mucha alegría y tranquilidad también por otra muy buena elección a nivel local. Con Lalo Bonino ausente con aviso por un estado gripal, pero siguiendo atentamente lo que sucedía en el país desde su domicilio y lo que aconteció en Rafaela, Hugo Menossi fue la cara visible del local, acompañado por Corina Vecchioli y Mauricio Basso, además de la presencia también de Marta Pascual y de Leonardo Viotti, que iba y venía actualizando los resultados. El sabor agridulce terminó siendo una constante en todos los presentes, porque la victoria en Rafaela fue muy amplia, pero cada vez que miraban las pantallas para ver lo que sucedía en el resto del territorio nacional, los rostros, obviamente, se aplacaban.Mientras tanto, el concejal Hugo Menossi fue uno de los primeros que habló ante los medios locales, donde realizó una evaluación de la elección de este domingo. “Rafaela nos ha dado otra vez una alegría como Juntos por el Cambio, porque sacar el 59% de los votos que es más o menos lo que tenemos alrededor de las 21 ya con muchas mesas escrutadas, prácticamente el 85% de ellas, hace otra vez que nos alegremos en términos generales por lo que ha ocurrido. Mucha gente se preocupaba por las fiscalizaciones y lo que ocurría en el transcurso de la jornada, si las boletas eran realmente las válidas o si eran truchas, donde nos llegó mucha información respecto a eso y los fiscales lo sabían. Corina estuvo en Villa Rosas, Mauricio en Amancay y nosotros estábamos acá en el centro recibiendo mucha información con respecto a este tema. Igualmente, le decíamos a la gente que el trabajo se realizó de manera correcta. El resultado a nivel local es muy bueno, pero estamos esperando con muchas expectativas el resultado a nivel nacional. Claramente, hemos llegado a números que hemos tenido en 2015. Esto haría que si nosotros llegáramos a un balotaje seguramente estaríamos muy parecidos, porque el Frente de Todos en estas elecciones no ha crecido y nosotros hemos crecido un 10% del padrón total, así que estamos muy conformes por esto”.No obstante, la licenciada Corina Vecchioli dió su visión en relación al crecimiento del macrismo en esta elección en relación a las PASO, donde ya había sido también muy buena. “Me parece que lo principal de las PASO fue que provocó como un shock de conciencia cívica en muchísima gente. Y eso se vio no solamente en el voto sino a nivel participación, o sea que fue como la recuperación de la política, de esa verdadera política que se mueve por convicción, por valores, por creencias. Y hemos visto que mucha gente que antes no participaba de todas las edades, desde casi adolescentes hasta personas muy mayores, se anotaron para fiscalizar, estuvieron todo el día en las escuelas y hasta fueron a convencer familiares. Fue muy motivante para nosotros también creo que desde lo que fue la del 24 de agosto para Macri, donde dijo que 'ustedes me dijeron que no estoy solo' volviéndose luego a 'no estamos solos'. Fue algo maravilloso y una experiencia muy increíble más allá de lo que pase con el escrutinio final. Y creo que eso a futuro también plantea cambios en la política argentina porque oficialismo y oposición me parece que se van a confrontar de manera distinta”.A su vez, el joven Mauricio Basso, con respecto a en cuánto infuyó en este crecimiento que tuvo Macri acá su visita, precisamente a Rafaela, destacó que “en realidad me parece que sería al revés. Rafaela, en el compromiso, la dedicación y la forma en la que su presidente tiene de ver la política, la puso en definitiva en una de esas 30 ciudades importantes del país. Te diría que el fiscal se comprometió inmediantamente y terminó motivándose aún más. Sacamos como conclusión que el rafaelino tiene muy en claro el perfil de gestión que quiere a nivel nacional, la tiene clarísima, y nosotros, junto al resto de los chicos, tenemos el desafío de plasmar esa intención en nuestra forma de trabajo a nivel local”.Por último, la edil Carina Visintini, visiblemente más triste que feliz, opinó que “personalmente estoy bien por lo acontecido en Rafaela, pero viendo los primeros resultados nacionales, tengo una desilución, porque creo que todos queríamos ganar y que el presidente Macri tenga otro período presidencial. Igualmente, esta nueva victoria del macrismo a nivel local nos da mucho ánimo a pesar de la tristeza, pero esto refleja que se ha trabajo mucho en Rafaela, en la región y en la provincia de Santa Fe, donde los resultados han sido positivos. Es un trabajo del día a día y este año ha sido realmente muy duro en cuanto a la campaña, sumado al trabajo legislativo. Hay que aceptar la derrota, es un país democrático, se gana, se pierde, pero tenemos que seguir trabajando todos juntos porque todos los que estamos en la política queremos lo mejor para los argentinos. Agradezco toda la movilización que hemos tenido, a todos los que colaboraron voluntariamente durante este domingo. Esto se sigue, en mi caso amo la política, nuestro local estuvo lleno, así que vamos a continuar trabajando por la ciudad tal como lo venimos haciendo desde hace varios años”.