Mayor participación y elección normal

Fue un domingo electoral totalmente normal y tranquilo el de Rafaela. En estas últimas elecciones de este 2019 donde hubo 4, los rafaelinos tuvieron una mayor participación en relación a las anteriores, obviamente, por tratarse de una de las más importante, ya que se debía elegir el futuro político del país. Y ya en horas de la noche, los festejos de la fuerza política ganadora también transcurrieron en paz, afortunadamente, más allá de los estruendosos sonidos de los bombos y pirotecnia en las calles de la ciudad hasta cercana la madrugada de este lunes.Con casi la totalidad de las mesas computadas hasta el cierre de nuestra edición, los electores que fueron a votar en Rafaela fueron aproximadamente 65.214 de un total de 80.550, lo que da un porcentaje del 81% promedio de participación.El gobernador electo por la provincia de Santa Fe, el rafaelino Omar Perotti, votó en en la escuela Alberdi, en la mesa Nº 505, acompañado de su papá. Una vez emitido su voto, dialogó con la prensa y expresó: “estamos viendo esta jornada con alegría, con mucha expectativa, con el deseo de que la jornada transcurra de la mejor manera, con la mayor tranquilidad y que el deseo de la mayoría de la gente pueda materializarse el día de hoy”. “Hay una gran expectativa de cambio, se ha marcado claramente en las PASO y seguramente se va a concretar en el día de hoy. Con esa expectativa es donde hemos acompañado todo este tiempo en la provincia. Y venimos hoy a votar con el respeto a todos los que hoy vienen hacerlo, piensen como piensen", agregó. También dijo que "la Argentina de mañana requiere a todos y eso es fundamental. Con la tranquilidad y el deseo de que este transcurra de la mejor manera y que mañana nos encuentre a todos juntos poniendo de pie a la Argentina”, manifestó. “Yo creo que mañana nos espera una Argentina que va a empezar a ponerse de pie y no es un tema sencillo, no nos esperan días fáciles. Pero estoy convencido que la gente ha sabido canalizar sus expectativas y sus deseos de cambio y tiene plena comprensión de este momento. Espero que toda la dirigencia tenga y se ponga a la altura de lo que la gente ha sabido acompañar, esperar y fortalecer un proceso constitucional como el que nuestro país viene teniendo”, finalizó.El titular del Ejecutivo local, el arquitecto Luis Castellano, emitió su sufragio en la mesa N° 588 y a la salida del Colegio Misericordia expresó ante los medios locales que “es una jornada importante. Siempre que tenemos la posibilidad de votar, fortalecemos la democracia. Hoy estamos definiendo quién va hacer próximo presidente y eso es trascendental. Poder solucionar nuestro conflictos, nuestras conformidades o nuestros apoyos, a través de la democracia y del voto popular, es muy sano. Basta con ver lo que pasa en países vecinos cuando los problemas arrebatan a la democracia y cuando el sistema institucional empieza de alguna manera a tambalear. Es por eso que hay que aprovechar la posibilidad de votar y hay que hacerlo con responsabilidad”.Es un día en el que se debate política y debatir política también es bueno. Espero que no se complique demasiado el domingo con lluvia y que la gente pueda salir con tranquilidad a votar y tener un día tranquilo. Esperaremos los resultados para ya el lunes ponernos a trabajar con quien la ciudadanía diga quién va a ser nuestro próximo Presidente y apoyar en todo lo que podamos para poder poner de pie al país”, finalizó.Por último, el actual gobernador santafesino, Miguel Lifschitz habló de “transición” luego de haber emotido su voto este domingo. “Conociendo la historia de Argentina, siempre se puede esperar una escalada del dólar. Todos esperamos que no ocurra, y que se pueda transitar ese período de 45 días entre las elecciones y el 10 de diciembre con calma económica y social para permitir una transición ordenada y se pueda iniciar de la mejor manera la etapa que viene”.Promediando el domingo, trascendió un rumor acerca de unas posibles boletas viejas en algunas de las mesas de la escuela Rivadavia de nuestra ciudad, aunque por suerte sólo quedó en eso y no pasó a mayores. En tanto, una señora que fue a votar en la escuela Centenario de Rafaela mostró su malestar en las afueras con respecto a la gran cantidad de boletas cortadas que existían en su mesa.