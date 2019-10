El PJ local festejó la victoria de Fernández y habló de respeto

La ciudad de Rafaela volvió a mostrar su apoyo al presidente de la Nación, Mauricio Macri, con un contundente porcentaje que llegó casi al 70% (68,83%), quedando un poco más relegado el peronismo con un 36,17%. Y por eso los referentes locales se mostraron muy felices por la llegada de Alberto Fernández a la presidencia de la Nación, pero a la vez, entiende que existe un fuerte respeto por los votantes. "Ha sido un día democrático muy bueno, donde todo transcurrió de forma normal. Mucha gente fue a votar, hay un récord de más de un 80% de votantes", comenzó diciendo anoche el intendente de la ciudad, Luis Castellano.Desmenuzando el análisis, el primer mandatario de la ciudad comenzó diciendo que "pudimos lograr muy buenos resultados en la concejalía, en la intendencia, en la senaduría, Omar Perotti es el nuevo gobernador de la provincia y con estos últimos resultados Alberto Fernández es el nuevo presidente de la Argentina. Estamos muy satisfechos", remarcó.En tanto, agregó que "a nivel local tenemos que valorizar mucho la elección que hemos hecho con nuestro equipo, con Alcides, Omar, Brenda, donde evidentemente hay mezcla y la gente ha separado claramente lo local de lo nacional y mucha gente que no ha votado a Alberto Fernández nos ha acompañado a nosotros aquí. Esto será cuestión de verlo, revisarlo, ya que soy muy respetuoso de la gente que ha votado a Macri porque seguramente de esa gente nos votó a nosotros. Y es ahí donde se da una combinación donde yo siempre digo que en Rafaela la grieta no ha entrado y eso me parece que es positivo, sobretodo de la construcción que nosotros hacemos de aquellos que piensan igual que nosotros, pero fundamentalmente de aquellos que piensan diferentes a nosotros en el trabajo y la gestión diaria. Y eso se ha reflejado en el comportamiento del votante", finalizó.A su turno, el Senador departamental, Alcides Calvo, expresó que la "región ha respondido y tenemos que ser muy respetuosos de como se ha desarrollado esta campaña electoral nacional y uno percibía esa sensación que tenía que por distintos motivos se esperaba un acompañamiento en las distintas localidades, y Rafaela no fue la excepción, quitando solamente Frontera", destacó.Además, argumentó que "yo tuve la oportunidad de comenzar a votar en el año 1983, con el avenimiento de la democracia y para aquellos que dice que las elecciones son todas iguales, debo decir que no. Acá se ha calificado, se ha hecho un voto muy pensado y a pesar de que se separan las elecciones, los sistemas electorales, creo que la gente ha hecho opción y por eso somos respetuosos de la gente, de los dirigentes y la lectura fundamental que tenemos que hacer son dos: una es que a partir de este momento la Argentina va por un camino donde tiene que haber un gran acuerdo, donde tienen que sentarse de una vez por todas todos los sectores, ya que hoy solamente no hay un problema de carácter económico, financiero y cambiario, sino que tiene que resolverse un problema de carácter institucional porque hay participaciones muy importares. Aquí hay un ganador que por suerte es Alberto Fernández, porque así lo pedíamos, porque realmente lo sentimos, pero además hay una gran parte del electorado nacional y eso se ha notado en la provincia de Santa Fe", dijo el senador.A modo de cierre, manifestó que "en nuestra provincia las elecciones fueron muy parejas y en otro punto, lo que nosotros planteábamos, sumamente necesario para la provincia de Santa Fe por el difícil momento que estamos atravesando, no solamente por las cuestiones netamente nacionales, sino porque lo que nos queda a partir del 11 de diciembre con Omar Perotti gobernador queríamos tener una clara sintonía con el gobierno nacional. Y para nuestra provincia nos ayudará a sobrellevar este difícil momento. Hoy nos dejan una provincia con un verdadero déficit, financiero y económico, con una realidad social que nos asusta, por encima de la media nacional", contempló y añadió que "tenemos que estar todos juntos, al margen de los resultados, porque se vienen tiempos realmente muy comprometidos y en donde tenemos que estar todos sentados en un verdadero acuerdo. Ojalá que mañana -por hoy- sea un día más, ya que hay una porción de la Argentina que por distintos motivos, estaba de acuerdo con qué continúe Macri, pero hay otra porción que realmente la está interpretando de una manera distinta y la está sintiendo muy mal. Las dos cosas se deben congeniar para lograr este crecimiento y este desarrollo de la Argentina", finalizó Calvo.