José Corral: “Convocamos a todos para que voten y expresen su voluntad”

Este domingo a la mañana, el intendente José Corral emitió su voto en la Escuela Vélez Sarsfield, en Güemes al 4100 de la capital de la provincial, en el marco de las elecciones nacionales que se concretan hoy en todo el país. Tras sufragar, consultado por los medios, en principio convocó a “toda la ciudadanía, para que concurra a votar y exprese su voluntad”. “Si tenemos que acompañar a algún abuelo, alguna abuela, no dejemos de hacerlo, que cuanta más expresiones de los argentinos estén dentro de las urnas, más legítima es la decisión”, afirmó luego de emitir su voto.

“Invitamos a todos los vecinos y vecinos a votar, que no dejen de expresar esa voluntad, aun los que no están obligados por edad, para que todos demos nuestra opinión”, dijo mandatario de la capital provincial.

Por la relevancia de la elección de este domingo, que definirá el futuro del país, el ex candidato a gobernador se mostró confiado en que “habrá una amplia concurrencia”. “En la provincia de Santa Fe y en la ciudad, y en todo el país, esperamos que sea un comicio normal. Esperamos que sea un momento de expresión transparente de la voluntad del pueblo y a la noche evaluaremos los resultados”, comentó.

Respecto a lo que se elige en esta jornada, el intendente dijo que “a nivel presidencial, hay modelos de país que se ponen en juego y que tienen que ver con valores, con maneras de ver el país”. “Pero también se eligen autoridades legislativas y en el caso de Santa Fe diputados nacionales, lo que también hace a los pesos y contrapesos del poder. En democracia el poder legislativo es muy relevante y por lo tanto también tiene importancia la cantidad de legisladores que tenga cada bancada”, destacó José Corral.