El Museo “Urbano Poggi” celebró su 50º aniversario con la Bienal de Arte

El Museo Municipal de Arte “Urbano Poggi” celebró los 50 años de su creación con la inauguración de la 8ª edición de la Bienal Nacional "Premio Ciudad de Rafaela” - Edición aniversario Patrimonio Fulgor que se adjudicó el artista Guido Yannitto, quien actualmente está radicado en Buenos Aires. El evento se desarrolló en el corredor principal del Complejo Cultural del Viejo Mercado y contó con la presencia del intendente Luis Castellano, concejales, integrantes del Gabinete Municipal, artistas y público en general.Es válido destacar que, durante este 2019, el museo que fue creado con un decreto el 26 de octubre de 1969 vino adelantando la celebración con una agenda de actividades y exposiciones que tuvieron como eje temático su colección patrimonial y sus visitantes.En esta segunda instancia de evaluación, el Jurado estuvo integrado por Marcelo Dansey en representación de la Secretaría de Cultura de la Nación, Pablo Montini por el Ministerio de Innovación y Cultura del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, y Ángeles Ascúa por el Museo Municipal de Arte “Dr. Urbano Poggi” dependiente la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela.Cabe recordar que también habrá un 8º Premio Voto del Público de $ 8.000, que se definirá al cierre de la muestra en febrero de 2020.De lo siete premios que otorga el certamen de este año, cuatro corresponden a artistas rafaelinos y tres de ellos ingresarán al patrimonio del Museo respondiendo de este modo al proyecto curatorial propuesto para la presente edición que busca reconocer a referentes locales que no se encuentran representados en su colección patrimonial.En el caso del ganador, Guido Yannitto, vivió en Salta donde tiene su familia -su madre es rafaelina, María Esther Furrer- pero actualmente se encuentra radicado en Buenos Aires pero por su labor pasa buena parte de su tiempo en el exterior. En la ceremonia de ayer estuvo acompañado por gran parte de su familia que vive en Rafaela, desde tíos hasta un hermano y sus primos.UN GRAN TESOROLa secretaria de Cultura, María Josefa Sabellotti retomó dos conceptos de Elena Oliveras, una investigadora y crítica de arte: “Estamos hoy aquí en un ámbito de lo museable, un espacio donde un objeto, un acontecimiento adquiere el valor de exposición y conservación”.Otro término significativo es que “se trata de un espacio donde una comunidad memora, se reúne para hacer memoria y traer al presente un recorrido histórico e institucional. Un museo alberga obras adquiridas o donadas, que es el patrimonio de una comunidad. Ese tesoro le exige a la institución responsable, en este caso el Museo de Arte, una gran responsabilidad”.“Esa responsabilidad sumada a este gran tesoro, fueron los ejes que motivaron y potenciaron este trabajo que hoy culmina en esta inauguración y en la edición de esta octava Bienal que decidimos llamar Patrimonio Fulgor, una palabra presente en la marcha Ciudad de Rafaela y que nos fue identificando”, explicó la funcionaria.“Esta Bienal es especial porque se organiza en el marco de los 50 años del Museo Municipal Urbano Poggi, una institución cultural y esto es increíble”, agregó. También habló de la importancia de abrirse a nuevos lenguajes y del fortalecimiento de una política cultural que ya lleva cinco décadas.Por su parte, el intendente Luis Castellano agradeció “a todos los que participaron de esta construcción colectiva que es la Bienal y a todos aquellos que trabajaron para que nuestro Museo de Arte hoy cumpla 50 años”.“Este espacio ha posibilitado a muchos rafaelinos y rafaelinas conocerlos y hacerlos parte. La Bienal ya representa uno de los hechos más federales que tenemos en el municipio. Esta vez, han participado 280 artistas de todo el país, de 11 provincias. Son 11 artistas rafaelinos que con sus obras vamos a poder enriquecer el patrimonio del Museo”, comentó.Por otro lado, destacó: “Un dato que no es menor es abrir a que no sea solo una exposición de pintura sino de arte y esto permite enriquecer el patrimonio cultural”.Por último, dijo que “es la octava Bienal, eso muestra también una política cultural que se mantiene en el tiempo más allá de a quien le toque estar circunstancialmente al frente del municipio, y eso es también parte del patrimonio: su política cultural”.SU HISTORIAEl Museo se creó por Decreto el 26 de octubre de 1969. El Doctor Urbano Poggi, médico ligado a la cultura rafaelina y que fuera Intendente de nuestra ciudad, donó la obra "La Máquina" de Carlos Ripamonte, que dio inicio a la colección.En sus comienzos, y por casi 20 años, el museo no tuvo sede propia y las exposiciones se realizaron en diversos espacios: Centro Cultural Municipal, Salón Blanco de la Jefatura de Policía y Museo Histórico Municipal.El primer edificio del Museo fue inaugurado en julio de 1998, junto al Museo de la Fotografía en calle Sarmiento 530, donde funcionó en su última etapa el Mercado Municipal.Desde el 20 de mayo de 2014, el Museo Municipal de Bellas Artes “Dr. Urbano Poggi” pasó a llamarse Museo Municipal de Arte “Dr. Urbano Poggi”, denominación aprobada por unanimidad por el Concejo Municipal a través de la Ordenanza Nº 4.669.El 24 de octubre de 2014, el Museo se mudó a pocos metros de su antigua sede, a un nuevo espacio ubicado dentro del Complejo Cultural del Viejo Mercado. Un proyecto ambicioso que recuperó un edificio emblemático para la identidad e historia ciudadana, dándole nuevos usos y transformándolo en un núcleo de actividades culturales y artísticas para Rafaela y la región.Cuenta con salas diseñadas y equipadas de acuerdo a la museografía contemporánea y un depósito patrimonial que duplicó su superficie. Su colección patrimonial está integrada por alrededor de 180 obras de arte argentino del SXX y SXXI, que se incrementa todos los años y que forma parte del patrimonio artístico de la ciudad.Desde el año 2005, a través de la Secretaría de Cultura, organiza la Bienal Nacional “Premio Ciudad de Rafaela”, el suceso artístico más importante del organismo, que fomenta el contacto con nuevas expresiones artísticas y posiciona a la ciudad en el circuito del mercado del arte.