Masiva marcha de independentistas en Barcelona

BARCELONA, ESPAÑA, 27 (AFP). - Una semana después de producirse fuertes disturbios, cientos de miles de independentistas catalanes volvieron este sábado a las calles en Barcelona, en repudio a las penas de cárcel a nueve de sus líderes, mientras que este domingo se harán oír los antiseparatistas en la ciudad.Al grito de "libertad" -lema de la manifestación- o "independencia", 350.000 personas, según la policía de Barcelona, desfilaron cerca del Parlamento catalán. Los simpatizantes de la secesión de la región española fueron convocados por las influyentes asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural."Estoy aquí para reclamar la libertad de los presos políticos y exigir justicia", declaró Elena Cañigueral, una vendedora de 53 años que llevaba una bandera independentista y vestía una camiseta amarilla, color que identifica al independentismo.Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC, pidió en un discurso "una respuesta política". Un helicóptero de la policía que sobrevolaba la zona fue abucheado por la multitud, que marchaba bajo una marea de banderas catalanas."La violencia la condeno, no va conmigo, pero es normal que en las manifestaciones haya un poco de revuelta, lo vemos en otros países, en Chile, Ecuador", dijo Marc, un técnico informático de 26 años, que no quiso dar su apellido por "la situación".Se trata de la primera gran manifestación en Barcelona desde los disturbios de la semana pasada, con fuertes choques entre independentistas radicales y policías, a raíz de las condenas a nueve dirigentes separatistas de hasta 13 años de cárcel por su papel en la tentativa de secesión de 2017.El lunes 14, cuando el Tribunal Supremo divulgó su sentencia, miles de personas bloquearon el aeropuerto del Prat, generando altercados, y entre el martes y el viernes Barcelona y otras ciudades catalanas se tiñeron de violencia. Estas imágenes inéditas para el movimiento independentista, que se reivindica pacifista, dejaron 600 heridos, poco menos de la mitad policías, y 200 detenidos.LOS ANTISEPARATISTASMOSTRARAN FUERZAEn esta región de 7,5 millones de habitantes fuertemente divididos ante la independencia, los antiseparatistas también quieren ser escuchados, por lo que se manifestarán por la unión de España el domingo en la capital catalana.Respaldada por los principales partidos no separatistas, la marcha por el paseo de Gracia fue organizada por la asociación Sociedad Civil Catalana (SCC), que ya lideró dos manifestaciones masivas en el fragor del intento de secesión de 2017.