Ferro ganó, recuperó la punta y quedó a un paso de la vuelta

Ferrocarril del Estado hizo lo que tenía que hacer y todo sigue dependiendo de sí mismo. El triunfo de 9 de Julio sobre Ben Hur lo obligaba a ganar para recuperar la cima del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol y llegar a la última fecha dependiendo de si mismo para consagrarse campeón. Ayer, con gol de Alejandro Carrizo a los 9 minutos del segundo tiempo, el equipo de barrio Los Nogales le ganó 1-0 a Brown en San Vicente y quedó a un pasito de dar la tan ansiada vuelta olímpica. En Reserva ganó Ferro 3 a 0.El que sigue con chances matemáticas e ilusionado es Sportivo Norte, que ayer, en otro de los cotejos de la fecha 12, le ganó 1-0 al Deportivo Libertad gracias al gol de Juan Espíndola, a los 24 minutos del ST. En el local se fue expulsado Kevin Muñóz, a los 34m ST. En Reserva fue triunfo del conjunto sunchalense por 1 a 0.El próximo martes se programará día y horario para la 13 y última fecha, instancia en la cual Ferro estará recibiendo a Argentino Quilmes. El conjunto ‘Juliense’ visitará a Unión en Sunchales y Sportivo Norte estará jugando ante Peñarol. Todo puede pasar.Libertad 0 – Sportivo 1, Brown 0 – Ferro 1, Ramona 0 – Atlético 3, Peñarol 5 – Talleres 1, Tacural 2 – Florida 3, 9 de Julio 2 – Ben Hur 1, Quilmes 0 – Unión 1.Florida vs Ramona, Talleres vs Tacural, Sportivo Norte vs Peñarol, Ben Hur vs Libertad, Unión vs 9 de Julio, Ferrocarril del Estado vs Arg. Quilmes, Atlético de Rafaela vs Brown de San Vicente.En la tarde de ayer se jugaron los encuentros de ida de las semifinales por el Ascenso a la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.Por la Zona Norte, en San Cristóbal Roca le ganó 1-0 a Independiente San Cristóbal con gol de Iván López, de penal (30m PT). En Reserva, también se enfrentaron ambos clubes, fue 0 a 0. En la otra semifinal de la zona, el Deportivo Aldao le ganó 2-1 a Independiente de Ataliva con los goles de Ulises Bonafede (18m PT de penal y 35m PT). En la visita anotó Javier Varzi (30m ST). En el local se fue expulsado Leonardo Rodríguez (42m ST). En Reserva, Moreno le ganó 2-1 a Bella Italia.En el pendiente de la Sur, Tiro Federal le ganó 2-0 a Vila con goles de Hernán Fernández (5m PT y Jonatan Ñañez 20m PT). En Reserva también ganó el elenco de Moisés Ville, pero por 1-0.En la Semi de Reserva, Bochazo le ganó 2-1 a Josefina.