Vidal y Kicillof se enfrentan en la provincia de Buenos Aires

BUENOS AIRES, 27 (NA). - La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof, se enfrentarán hoy en las urnas para dirimir al próximo mandatario provincial, con el antecedente de la abultada victoria del postulante peronista en las PASO, que lo dejó a las puertas de la Gobernación.La ventaja de 18,20 puntos (1.697.896 votos) en una provincia que no tiene balotaje hace que el triunfo del diputado nacional y ex ministro de Economía sea casi una fija para la jornada electoral del próximo domingo.De acuerdo al artículo 113 de la Ley Electoral bonaerense, el candidato a gobernador que se imponga "por simple mayoría de votos" será quien se quede con el triunfo y será electo, para asumir el 10 de diciembre.Salvo una catástrofe en el peronismo bonaerense o un milagro en Juntos por el Cambio, el proyecto de reelección de Vidal se verá frustrado, principalmente, por el impacto de la crisis económica y la negativa de la mesa chica del oficialismo nacional a conceder el planteo de la gobernadora, que pretendía desdoblar los comicios locales para evitar lo que terminó sucediendo en las PASO.Un total de 13.185.036 electores definirán en 37.704 mesas quién comandará los destinos del distrito con mayor peso electoral a nivel nacional.En los cuartos oscuros habrá un total de cinco boletas con los postulantes a gobernar la provincia de Buenos Aires: por el Frente de Todos estará el binomio integrado por Kicillof y la intendenta de La Matanza, Verónica Magario; por Juntos por el Cambio la dupla está compuesta por Vidal y el actual vicegobernador, Daniel Salvador; por Consenso Federal compiten Eduardo "Bali" Bucca y Miguel Saredi; por el Frente de Izquierda-Unidad harán lo propio Christian Castillo y María de las Mercedes Trimarchi; mientras que por el Frente Nos compiten Gustavo Álvarez y Sandra Dell´Aquila.Además del cargo de gobernador, también se ponen en juego los puestos de los 135 intendentes, 23 senadores y 46 diputados provinciales, 1097 concejales y 401 consejeros escolares.RODRIGUEZ LARRETA YLAMMENS EN LA CIUDADLas elecciones a jefe de Gobierno porteño que se realizarán hoy tendrán al actual mandatario de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, buscando la proeza de ganar en primera vuelta mientras que su principal adversario, Matías Lammens, que encabeza la lista del Frente de Todos, intentará forzar un balotaje y aspirar a dar el batacazo el 24 de noviembre.Será la primera vez que en el distrito se elijan autoridades locales la misma fecha en la que se realizan los comicios nacionales, gracias a la ley aprobada el año pasado por la Legislatura que permitió esto.En las primarias de agosto pasado, el oficialismo le ganó ampliamente a la oposición, aunque no obtuvo los votos suficientes que le permitirían evitar una segunda vuelta.La lista de Juntos por el Cambio que lideran Rodríguez Larreta y Diego Santilli (actual vicejefe de Gobierno) consiguió el 46,23% de los sufragios, mientras que el Frente de Todos llegó al 31,80 por ciento.Aunque la diferencia entre ambos es de más de 14 puntos, si este resultado se repite en las generales habrá balotaje en la Ciudad, ya que en este distrito es necesario sacar más del 50% de los votos para acceder al Poder Ejecutivo.