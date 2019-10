“El contexto actual complicó la situación”

Después de la reunión que hace dos semanas se realizó entre la ministra de Salud, Andrea Uboldi y el equipo de transición del gobernador electo Omar Perotti, por la situación del Hospital Jaime Ferré, sobrevino una leve calma respecto a este tema. Sin lugar a dudas muchos fueron los cuestionamientos hacia la figura de Jorge Bertram, que hasta aquí había permanecido en silencio.En el marco de lo que fue la entrega de un nuevo equipamiento para el servicio ginecológico del hospital por parte de LALCEC, Bertram destacó el compromiso por parte de los integrantes locales de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, ya que este transductor para ecografías abdominales y ginecológicas está valuado a precio dólar y son equipamientos costosos; estamos llegando a fin de año y empezamos a hacer un balance de gestión y LALCEC desde el primer día estuvo presente”.Al ser consultado por la situación financiera de la institución, dijo “hoy por hoy los servicios están todos cubiertos y por supuesto que tenemos cambios contantes en las guardia, tenemos que salir a cubrir las licencias por imprevistos y hay que entender que ese es el área más sensible por la altísima demanda que tiene. En esos casos tenemos que salir al cruce y siempre logramos una pronta solución y para esos debemos estar atentos”.Al referirse al resto de los servicios, el doctor Bertram manifestó que “siempre buscamos que los servicios se presten de la mejor manera y sean estables, ahora comienza el período de baja demanda. Hay que comprender que este hospital es amplio y abarca una zona grande de atención donde vienen pacientes no sólo de Rafaela sino de todo el Nodo y de otras provincias como lo es por ejemplo Santiago del Estero, donde desde allí se hacen muchas derivaciones hacia nuestro Hospital”.Con respecto a los insumos el director del Hospital dijo que “todas las empresas hacen sus previsiones, te cortan por ejemplo los días de pagos o te duplican el valor de determinado producto y tenés que salir a negociar, -en realidad el Ministerio sale a negociar-, pero esa es la tara que estamos llevando a cabo nosotros como equipo directivo y a nivel ministerial quienes correspondan. Estamos en constante comunicación con el presidente del SAMCO y como director tengo ese compromiso y viajo una o dos veces por semana a Santa Fe a gestionar refuerzos de partidas que va mandando el Estado, pero uno tiene que ser prudente y responsable”, señaló.A su vez Bertram hizo referencia a los recursos propios que genera el mismo SAMCO, a través de las obras sociales, seguros por accidentes y lo que proviene de la tasa municipal y explicó que con eso se van diagramando las pautas de trabajo. “De tener una financiación de 90 días hay algunos proveedores que la bajaron a 45 o 30 días y ahí hablamos de alimentos o insumos de limpieza, donde es una tarea difícil y diaria” reconoció.“No se puede diagramar a largo plazo, es el día a día y hay que tener en claro que lo que complicó la situación del Hospital es el contexto actual, pero no se puede decir que el Hospital no está funcionando, nos esforzamos para que se den todas las coberturas”, manifestó Jorge Bertram enfáticamente.