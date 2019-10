Por deuda vende riñón

Ayelén Cervin ofrece uno de sus riñones a cambio de dinero, porque aparentemente tiene una deuda de 300.000 pesos, no consigue trabajo y está desesperada."Sé que la venta de órganos es ilegal y más de uno me va a juzgar por esta actitud, pero realmente no encuentro otra solución. Estoy desesperada”, publicó a través de su perfil en Facebook.La mujer, oriunda de la localidad de Fernández, en la provincia de Río Negro, contrajo una importante deuda luego de que se fundió la panadería en la que trabajaba con su marido."Hubo que bajar la persiana porque ya adeudábamos un mes y medio de alquiler. Tuvimos que hacerlo porque la bola de nieve seguía creciendo", declaró a medio de prensa rionegrina.Por ahora, se gana la vida vendiendo empanadas entre sus amigos y vecinos, y medialunas y churros con dulce de leche en Ruta Chica. Lamentablemente, esto apenas le permite pagar el alquiler del departamento donde vive con su marido y sus dos hijos, de 13 y 15 años.