Buena victoria logró CRAR

Por la penúltima fecha del torneo Nivelatorio de Damas de la Asociación Santafesina de Hockey, el Círculo Rafaelino se impuso ayer en el partido de primera división al local Argentino de San Carlos por 3 a 0, con goles de Agostina Pizzi, Marcela Marin y Agostina Acosta. Pese a tener algunas bajas importantes entre lesiones y acumulación de tarjetas, la escuadra de Fabián Montesano pudo sacar adelante este partido y sumar tres puntos para seguir entre los seis mejores de cara a la temporada que viene.El próximo fin de semana recibirá a La Salle, en un partido definitorio en pos de ese objetivo.Recordando que Argentino no presenta Sub 12 y Sub 18, estos fueron los resultados de la jornada:Argentino 4 – CRAR 3 (Maitena Dubas -3-).Argentino 0 – CRAR 2 (Maitena Dubas y Sofía Bolea).Argentino 0 – CRAR 5 (Marcela Marín -3-, Sol Martínez y Guillermina Baldesarre).Argentino 0 – CRAR 3 (Agostina Pizzi, Marcela Marín y Agostina Acosta).