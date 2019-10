Los santafesinos eligen a 10 diputados nacionales

Con las elecciones generales de este domingo, la provincia de Santa Fe renovará parcialmente su representación en la Cámara de Diputados de la Nación: de los 19 legisladores que posee en ese recinto, 10 concluirán sus mandatos en diciembre próximo.Si bien en el país el padrón está integrado por casi 34 millones de votantes, en Rafaela suman alrededor de 88 mil que hoy podrán pasar por las 224 mesas habilitadas para emitir su voto en el marco de un comicio en el que se espera una amplia participación por encima del 80 por ciento, según estimaciones del Gobierno nacional.En el cuarto oscuro de las elecciones en territorio santafesino habrá seis boletas de candidatos a presidente (Mauricio Macri; Alberto Fernández; Miguel Gómez Centurión; José Luis Espert; Roberto Lavagna y Nicolás Del Caño) pero en el caso de las listas de diputados nacionales, ya autorizadas por el Tribunal Electoral, serán cinco: "Frente de Todos", "Juntos por el Cambio", "Frente de Izquierda y de los trabajadores", "Frente Despertar" y "Consenso Federal". Lo que sucede es que el candidato presidencial José Gómez Centurión no tendrá candidatos a diputados en Santa Fe.De esta manera, al final del domingo los santafesinos sabrán quienes serán los 10 diputados nacionales electos que saldrán de las siguientes listas:-Lista 87 Frente Despertar: Gonzalo Mansilla De Souza, Beatriz Brouwer, Horacio Aquino, Mariana Polenta.-Lista 502 Consenso Federal: Enrique Estévez, Carolina Piedrabuena, Horacio Ghirardi, María Florencia Barcarolo.-Lista 503 Frente de Izquierda: Octavio Crivaro, Jimena Sosa, Lucho Cáceres, Daniela Vergara.-Lista 504 Juntos por el Cambio: Federico Angelini, Ximena García, José Carlos Núñez, Laura Castels, Juan Martin.-Lista 505 Frente de Todos: Marcos Cleri, Germán Martínez, Vanesa Massetani, Jorge Hoffmann, Natalia Ocampo.La curiosidad es que el único de todos los candidatos que va por la reelección es Marcos Cleri, del Frente de Todos, que llegó a la Cámara baja en 2011 por tanto está en busca de un tercer mandato consecutivo. Teniendo en cuenta que en las primarias del 11 de agosto su lista se impuso cómodamente en la categoría, se descuenta que mantendrá su escaño de diputado hasta 2023.Por lo demás, a esta altura es pura especulación cómo se repartirán las 10 bancas que pone en juego Santa Fe en Diputados. En el peronismo confían en que se quedarán con al menos seis de esos escaños, que Juntos por el Cambio podría ganar 3 ó 4 de la mano del macrista Federico Angelini y que el socialista Enrique Estévez no se resigna a conquistar un lugar en el Congreso. Esta noche se develará la incógnita, sin olvidar que en esta categoría no habrá balotaje por tanto todo se define hoy al final del escrutinio. O bien, si las diferencias de una banca se dirimen por escasos votos, habrá que esperar hasta que se termine el escrutinio definitivo en los próximos días.