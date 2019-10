Ganó Costilla y Acosta noveno

César Costilla sabía que tenía una ardua tarea antes de comenzar la ronda final del 85º Abierto del Litoral OSDE de golf. No solo dependía de su buen juego sino también de que César Monasterio no tuviera su mejor día, ya que salía con una ventaja de cuatro golpes. Pero rápidamente, en el hoyo 5 todo cambió y Costilla alcanzó a Monasterio y a partir de allí se estableció un duelo entre los tucumanos en el que finalmente prevaleció Costilla, que finalizó con 271 golpes (-9) , superando por dos golpes a su amigo y coterráneo.La jornada ayer en el Rosario Golf Club se presentó ventosa y complicada para los jugadores, con solo diez rondas bajo par. Una de ellas fue la del campeón que finalmente fue el único jugador en encadenar cuatro rondas bajo par en el torneo. Para Costilla fue una revancha ya que en 2016 había dejado pasar una gran chance de ganar en el hoyo final y había quedado segundo de Tommy Baik. Esta vez no la dejó pasar y aprovechó un mal día de Monasterio, quien abrió con bogeys en los hoyos 2, 3 y 4.En tercer lugar quedó el aficionado Juan Ignacio Noba, de Chacabuco (Bs.As.), quien además ganó la medalla al mejor amateur. El rosarino Ricardo González se ubicó finalmente en el quinto lugar con 277 (-3).ACOSTA Y ZAPATAEn cuanto a los profesionales rafaelinos, Gustavo Acosta cerró finalmente en el noveno puesto del tablero con 279 golpes (-1) y una ronda de 72 en los últimos 18 hoyos. Por su parte, Julio Zapata quedó 15° con 282 golpes (+2) y también una vuelta de 72 este sábado.