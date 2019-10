CARTA DE LECTORES

Sr. Director:Cuando leo y escucho respecto a la inseguridad en Rafaela, pienso que no me va a ocurrir por segunda vez. En 2017, estando estacionada en calle Lavalle, me rompieron el vidrio del coche y me robaron la cartera, por supuesto, no aparecieron ni el celular, ni los anteojos, ni la billetera y menos el dinero. El 23 de octubre estaciono en calle Hernández, casi Bolívar, abro la puerta del auto y busco en la cartera la llave. Al momento, alguien viene corriendo desde atrás y me arrebata la cartera, sube a una moto, conducida por otra persona y salen en contramano por la misma calle y doblan por Alberdi hacia el oeste. No alcancé a distinguir nada, ni siquiera gritar que me habían robado. No pude identificar al ladrón, decir qué ropa tenía, sólo que ambos llevaban casco y la moto era de mediana cilindrada. Inmediatamente crucé la calle para erradicar la denuncia en la seccional segunda. Me pregunto y pregunto a las autoridades actuales y a las futuras, ¿qué piensan hacer para frenar esta ola de inseguridad? Considero que no es justo que tengamos que pensar...¡qué suerte! ¡No me tiraron al suelo, no me maltrataron, no me lastimaron! ¿Hasta cuándo, tanta inseguridad e impunidad en las calles de mi querida ciudad? Nací en Rafaela, y en ella quiero seguir viviendo, pero más segura. No estoy con bronca, no estoy enojada, estoy muy triste.