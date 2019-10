Inglaterra eliminó a Nueva Zelanda

Inglaterra se convirtió en el primer finalista de la Rugby World Cup Japón 2019 al vencer al campeón vigente Nueva Zelanda por 19 -7 (primer tiempo 10-0) y les cortó la ilusión de obtener tres campeonatos mundiales consecutivos. Inglaterra jugará su cuarta final del mundo, e irónicamente de las tres anteriores solo ganó la de 2003 ante la Australia de Eddie Jones, quien hoy es su entrenador.El cotejo se jugó en el International Stadium de la ciudad de Yokohama, con el arbitraje del galés Nigel Owens y ahora los ingleses esperarán al otro finalista de la semifinal que jugarán este domingo, a las 6 de Argentina, Sudáfrica y Gales en el mismo escenario. La final se desarrollará el sábado próximo en Yokohama desde las 6, y el día anterior el tercer puesto en el Tokyo Stadium a las 6.Los tantos ingleses se concretaron con un try de Manu Tuilagi, una conversión de Owen Farrell y cuatro penales de George Ford, mientras que los All Blacks hicieron un try por intermedio de Arvie Savea, convertido por Richie Mo’unga.Inglaterra dominó por completo a los All Blacks que perdieron luego de 4.404 días en un mundial, desde aquel 6 de octubre de 2007 en Cardiff ante Francia por 20 a 18, sumando 18 encuentros mundialistas sin derrotas.PICHOT Y EL GUIÑO A JAPONEl vicepresidente de World Rugby, Agustín Pichot, reconoció en una entrevista a medios ingleses que el seleccionado de Japón podría unirse al Rugby Championship en dos años. Los Brave Blossoms llegaron a los cuartos de final de la Copa del Mundo por primera vez este año después de vencer a Irlanda y Escocia, lo que provocó llamadas para que se incluyan en el torneo anual de Sanzaar."En un mundo dinámico, el 2021 sería un buen objetivo", le dijo Pichot a The Times tras ser preguntado cuándo se podría esperar que Japón se una a los Springboks, All Blacks, Wallabies y Argentina en un torneo ampliado.Los Pumas quedaron terceros en la Copa del Mundo de 2007, pero pasaron otros cinco años antes de que se agregaran a lo que entonces se conocía como el Tres Naciones. Pichot dijo que las cosas deberían suceder más rápido para Japón.