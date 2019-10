Atlético y Ben Hur con rivales

Este sábado se sorteó la edición 2019/20 de la Liga Provincial de Básquetbol. Fue en el Hotel Presidente de Rosario, con presentación del evento a cargo del presidente de la Asociación Rafaelina, y vicepresidente de la Federación Santafesina, Luis Silvano. Por cuarta temporada consecutiva el torneo pondrá en juego la Copa Santa Fe y también otorgará un ascenso al Torneo Federal.En este caso, al ser 29 los elencos participantes se procedió a armar cuatro zonas, tres de ellas con 7 elencos y una con ocho equipos. Los cuatro mejores de cada uno de los grupos pasarán a la etapa de playoffs, en una general de 16 que competirán hasta dirimir el campeón (para definir puestos en comparación de zonas no se tendrán en cuenta los resultados con el 8° en la zona que tiene más equipos).Ben Hur estará en la zona de 8 equipos, motivo por el cual tendrá dos partidos más en la fase regular que la Crema, que se ubica en uno de los grupos de 7. La BH debutará como local ante Unión de Totoras, en tanto que Atlético será visitante de Peñarol de Elortondo.Se definió que el partido inaugural sea Argentino de Firmat ante Brown de San Vicente el día 14, mientras que el 15 se jugará la fecha.En la zona A (8 equipos) quedaron Ben Hur (Rafaela), Centenario (Venado Tuerto), Sportsmen Unidos (Rosario), Rivadavia Juniors (Santa Fe), CACU (Ceres), Independiente (Chañar Ladeado), Racing (San Cristóbal) y Unión (Totoras).En la B Unión San Guillermo, Almagro de Esperanza, San Lorenzo de Tostado, Brown de San Vicente, Argentino de Firmat, Trebolense y Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario.En el grupo C competirán Central San Javier, Provincial de Salto Grande, Firmat Football, Atlético Tostado, Temperley de Rosario, Alma Juniors de Esperanza y Atlético Sastre.Y en la D jugarán Municipal de Timbúes, Peñarol de Elortondo, Atenas de Venado Tuerto, Gimnasia de Santa Fe, Libertad de Villa Trinidad, El Tala de Rosario y Atlético de Rafaela.La primera fecha de la zona A tendrá a Ben Hur vs. Unión, Centenario vs. Racing, Sportsmen vs. Independiente y Rivadavia vs. Cacu.La fecha inicial del grupo B enfrentará a Almagro vs. Náutico, San Lorenzo y Argentino vs. Brown. Libre: Unión San Guillermo. En la zona C Central San Javier quedará libre y chocarán Provincial vs. Sastre, Firmat vs. Alma y Atlético Tostado vs. Temperley. Y en la D libre estará Timbúes, por lo que los choques serán Peñarol vs. Atlético de Rafaela, Atenas vs. El Tala y Gimnasia vs. Libertad.