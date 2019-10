Tagliamonte: “Se aprende y hay que seguir trabajando”

dio el salto que tanto esperaba., en el torneo de la Primera Nacional. Horas antes al encuentro ante Santamarina, por la fecha 8, Nereo Fernández sintió una molestia no pudo jugar y le llegó la hora, tan esperada, a ‘Taglia’, que fue de casualidad…“Se tenía que dar así (risas)”, contó el pibe Tagliamonte, y luego agregó: “Walter (Otta) siempre nos dijo que como estábamos muy parejos con Nahuel (Pezzini) teníamos que ir rotando en el banco, las primeras tres fechas fui yo, después él y en esa me tocó a mí, fue pura casualidad”.Y sobre su debut, el juvenil de 21 años señaló: “Pudo llegar, fue muy esperado por mí y toda la familia, estoy muy contento. Contento por cómo se dieron los partidos creo que en los tres que jugué (Santamarina, Instituto y San Martín) hice una tarea correcta, en el último me tocó vivir el error que cometí, son cosas que pasan, se aprende y hay que seguir trabajando para achicar el margen de error”.En relación a lo ocurrido en la Ciudadela, Tagliamonte contó: “Algo que me deja tranquilo si se quiere es que fue un error en un partido que estaba casi cerrado con un 2-0. Es un error fácil de superar u olvidar, pasa a ser una anécdota. Fue un error de cálculo mío”. Y sumó: “Hablé con Nereo, es una persona muy experimentada, vivió muchas situaciones de estas, obviamente me aconsejó y me recomendó que esté tranquilo, que son cosas que pasan, errores como esos me van a pasar muchísimas veces más, lo ideal es estar tranquilo y pensar en seguir mejorando para que pase lo menos posible”.-Si, me tocó compartir muchas veces con compañeros jóvenes, Ramiro (Macagno), Axel (Werner), la verdad que ahora tener una persona como Nereo (Fernández) ayuda muchísimo, una persona que está muy presente, te aconseja, vivió muchas situaciones y sabe como aconsejarnos a los más jóvenes.-Hicimos un partido muy bueno, sobre todo el PT donde los pudimos controlar, es un equipo que presiona muy alto, la idea era no arriesgar tanto. Pudimos jugar un muy PT, en el ST después del penal se les abre el partido, fue una situación en la que tuvimos mala suerte, le pica antes la pelota a Lipo (Liporace) y le termina pegando en la mano, después de ahí ellos empezaron a atacar más, tuvieron la iniciativa para ir en busca del segundo.-Es un torneo muy complicado, no te podés relajar, hay equipos muy buenos, con grandes jugadores, pero hay que estar tranquilos, tenemos que pensar que también somos protagonistas, Atlético es un equipo grande de la categoría, histórico de la B Nacional, tenemos que representarlo de la mejor manera.-Somos uno de los que más partidos jugó de visitante, estamos muy cerquita de meternos entre los cuatro que van al reducido, podríamos haber sacado mejores resultados, por ahí la suerte no nos acompañó en algunos partidos pero estamos conformes.-La idea es tratar de quedar lo más cerca posible de esos puestos de clasificación al reducido, estamos con mucha confianza, muchas ganas de lograr buenos resultados y poder clasificar pero también queremos quedarnos entre aquellos que van a jugar la Copa Argentina.