El Registro Civil hoy atiende de 8 a 16 hs.

El personal del Registro Civil de Rafaela, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, atenderá desde las 8 y hasta las 16 de este domingo, con motivo de las elecciones generales a nivel nacional.“Es un servicio que prestamos cada vez que hay elecciones para que la mayoría de los ciudadanos que aún no tienen sus documentos, los puedan retirar y luego concurrir a los locales de votación a emitir el sufragio”, informó Sonia Forni, responsable de la oficina local del Registro Civil.“Como en cada oportunidad es necesario que cada persona sepa que los ejemplares válidos para votar son el nuevo DNI tarjeta, como así también el DNI libreta celeste, el DNI libreta verde, la libreta de enrolamiento y la libreta cívica. También se podrá votar si la persona se presenta, por ejemplo, con un DNI triplicado y en el padrón figura que se le otorgó un duplicado, ya que serán aceptadas todas la versiones posteriores a la que figura en el padrón”, explicó Forni, sobre las dudas más frecuentes que se presentan y que en muchas ocasiones generan que los ciudadanos se acerquen al Registro el día de la votación.Sin embargo se aclaró desde el organismo que no será aceptado un DNI duplicado si en el padrón figura que ha tramitado el triplicado.QUE PASA SI NOVAMOS A VOTAREs importante tener en cuenta que si alguien no asistió a las PASO de agosto, igualmente puede votar en la elección de este domingo, ya que desde el día de las votación hay un plazo de 60 días para justificar el no voto.Pero en caso de que no se haya realizado esa justificación, lo primero que hay que hacer es comprobar que uno está incluido en la categoría de infractores y se podrá generar e imprimir la correspondiente boleta en la misma página de internet y efectuar el pago de la multa. Dicho importe integra el Fondo Partidario Permanente, a cargo del Ministerio del Interior.Y según informa la Justicia Nacional Electoral, quienes no concurran a los comicios de este 27 de Octubre, sin tener un justificativo válido deberán enfrentar una multa económica de 50 pesos. Una cifra que se duplicará, para llegar a los 100 pesos, en el caso de tampoco se haya asistido a los comicios del 11 de agosto.