Carta de Lectores

“Que el fin del mundo te pille bailando… ”Sr. Director:Quiero compartir con ustedes, queridas y queridos lectores, una frase de la letra de la canción: “ Noches de boda” de Joaquín Sabina; como así también invitar a escucharla, o leerla completa. Me encantó la frase: “Que el fin del mundo te pille bailado”. ¡¡¡ Qué lindo sería, si nos pillara así!!!... ¿Podría ser posible?. Estoy segura que sí; si nos lo proponemos. Sé que no es fácil; es sólo luchar constantemente ante las adversidades que día a día se nos presentan. Para los que no tienen fe y esperanza, e ilusiones; buscarla y, para los que ya la tienen aumentarla cada día más, no permitiendo que estas decaigan. Invito también a descubrir y a redescubrirnos en lo hermoso de vivir.¿Cuándo nuestro cuerpo y alma bailan?... Cuando estamos bien, cuando nuestra fe y esperanzas se nutren en cada momento de nuestro vivir, cuando la conciencia está limpia , feliz de hacer el bien, y no herir a nadie... Y, si esto ocurre, además de pedir perdón y perdonar, de dar amor y recibirlo, teniendo la fuerza espiritual, para cuando caemos, levantarnos, o buscar ayuda, tenemos la fórmula. La fórmula que nos asegura una almohada confortable, en donde apoyar la cabeza, y bailar eternamente, no solo en la vida; cuando nos llegue el final; sino también en el más allá.Ana María Abuh Arias de Abeillé