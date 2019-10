Los temas de cada día

En el mencionado comunicado del bloque Rafaela Puede Más se detallaban varios temas. Entre ellos, la polémica por los lavacoches en el centro de la ciudad, el estado de los minibuses y la inseguridad y la refuncionalización de Av. Luis Fanti. Sobre esto, Fernando Muriel, líder de este espacio, dijo que "en nuestra campaña, recorriendo los barrios, no había tanta conformidad con el tema de minibuses. Al menos es lo que recogimos nosotros. Hay que buscar una alternativa definitiva. Lo mismo con los lavacoches. No digo que el Municipio no lo haga o que no trate de poner la flota en condiciones, pero es como que en este sistema siempre vamos un pasito atrás. Creo que si se quiere mejorar el tránsito ciudadano una de las piezas claves es el transporte público y eso necesita una fuerte inversión. Si el Estado está en condiciones está perfecto, en contrapartida, hay que ver si se le da apertura a la iniciativa privada mejorando las líneas pero también apostando a coches que quizás sean más rápido, más ágiles en el desplazamiento con nuevos recorridos y que tenga impacto en el resto de la ciudadanía", mencionó Muriel.Además, destacó que "nosotros veíamos que la ocupación del espacio público tenía una norma que no estaba siendo cumplida y que con el decreto elaborado en diciembre del año pasado se legitima una actividad que el espacio público no estaba permitido. No se le puede pedir al ciudadano que frene esa situación, creo que el Estado debe buscar todos los medios necesarios para sanar esa cuestión. El ciudadano demasiadas cosas tiene para andar adivinando si está registrado o no, si le lava el coche o no", expresó.Sobre la gran obra que se hizo en el sur de la ciudad, donde se trabajó mucho en el tránsito, el abogado adelantó que "en la refuncionalización de Fanti no hicimos hincapié, dijimos que solamente después de las elecciones se terminó la Rotonda. A mí me gustan las rotondas, no sé si era el lugar para hacerla, ya que había otros lugares en la ciudad para hacerla. A pesar de eso, no tengo una mirada tan crítica. Me parece que era una arteria que había que ordenar", dijo.A modo de cierre destacó que "tenemos que tener una continuidad en el tiempo que nos permita decir que fuimos más que una elección. No lo hacemos con el ánimo de criticar al Intendente, sabemos que fue reelecto, de que la gente lo eligió y que hubo muchos aspectos que se abordaron en la campaña y que coincidieron con los candidatos de la oposición y que se juntó un número importante de adhesiones. Por eso vale la pena recordarlo y plantearlo en este momento para aportar la mirada de Rafaela Puede Más y que si el Intendente tiene esa visión de amplitud puede llegar a tomar estos conceptos para enriquecer a su propuesta de gobierno y enriquecer la situación ciudadana", concluyó .