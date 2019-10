"El Intendente debe tener un gabinete más chico"

Un crítico comunicado del partido vecinal "Rafaela Puede Más", que tiene como referente al abogado Fernando Muriel, actual coordinador del Nodo Rafaela. En las elecciones del pasado 16 de junio, Muriel fue el candidato a la intendencia de la ciudad de ese espacio que se estrenó en las urnas, finalizando en tercer lugar detrás de Luis Castellano, quien logró su segunda reelección consecutiva, y de Leonardo Viotti (Cambiemos). Muriel, durante toda su campaña, fue muy crítico de este actual gobierno municipal, planteando muchos proyectos en distintas ocasiones.Tras los comicios, Muriel se concentró en completar su gestión al frente del Nodo y redujo su actividad en la escena política por cuestiones lógicas. Pero ahora reapareció para hacer referencia al reciente documento de "Rafaela Puede Más" y dijo que lo que se comunicó "es una mirada que teníamos antes de las elecciones, sabemos que la gente eligió una continuidad pero también hay un sector importante de la ciudad que no eligió esa alternativa que ganó y terminaron confluyendo con una mirada bastante parecida con los diferentes candidatos de la oposición"."Nosotros, como partido político, entendemos que hay bastantes temas que son necesarios resolver y creemos que es un momento importante para plantearlo porque ahora se empieza a alinear el presupuesto municipal 2020 en el Concejo y seguramente el Intendente estará pensando como armar su estructura de secretarios y el gabinete en general y no queríamos dejar pasar la oportunidad de Rafaela Puede Más porque entendemos que algunos problemas que hay, que fueron planteados en el comunicado, son problemas que vienen desde hace larga data y que si no se toma una decisión que los revierta se van a seguir profundizando y van a ser más difíciles de encaminarlos", explicó Muriel.Por último, dijo que "hay cosas que son más sencillas y que están al alcance del intendente y otras que requieren más elaboración. Nosotros hicimos mucho énfasis en el tema de la austeridad en la campaña y si llegábamos a la Municipalidad íbamos a tener una cantidad de funcionarios que no iban a llegar a los 30. Ahora se supera largamente esa cifra y entendemos que el Intendente debe adecuarse a los momentos que se están viviendo, sobre todo en la actividad privada como las familias generales están haciendo restricciones por una crisis económica que estamos viviendo y es el momento donde tiene que plantear, ahora que va a mandar la estructura orgánica al Concejo Municipal para que sea revisada y plantear un gabinete mucho más chico y austero y por supuesto con funcionario que estén full time", finalizó.Sabido es que el Socialismo perdió desde hace un tiempo la banca en el concejo. Hoy, sin concejales que sigan esa línea política, Muriel dice que "no tenemos representantes en el Concejo, más allá de que el concejal Mársico fue parte de la fórmula pero él representa al PDP. Pero bueno, entendemos que se buscó una solución a una problemática de que todos los años el Ejecutivo planteaba el aumento de la tasa, el concejo dependía de los opositores para que sea algo más automático. Pero en estos momentos vemos que la tasa viene aumentando de manera sistemática y que se suma a todos los argumentos que hay. Y pensamos que el Concejo, junto con el Municipio, tienen que tener una mirada para ver que podemos retocar para que no se vaya permanentemente por encima de lo que es la inflación del país" , dijo y agregó que "la ciudad está dentro de un contexto y que lamentablemente hay situaciones que el Estado las tiene de por sí, como la cláusula gatillo y otras cuestiones como el aumento de combustible que no decimos que no se dé, simplemente que hoy hay una presión tributaria de todos los sectores del estado, nacional, provincial y local a los ciudadanos y por eso pedimos al estado más cercano, que es el municipal, atenuar en cierta medida reviendo si fuera necesaria la forma polinómica, modificándola de tal manera que por lo menos el vecino no se sienta tan agobiado con los aumentos", finalizó el coordinador del Nodo Rafaela.