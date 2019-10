El "León" ruge y da pelea

Anoche, 9 de Julio le ganó 2-1 a Ben Hur y se subió a lo más alto del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, que venía siendo liderado por Ferrocarril del Estado.El triunfazo que metió anoche el ‘León’ en el estadio Germán Soltermam obliga a Ferro, que hoy visita a Brown, a tener que ganar si es que quiere seguir dependiendo de sí mismo para conquistar el título.La visita se había puesto arriba en el marcador a los 2 minutos de partido, por intermedio de Besaccia. En el complemento apareció Funes, a los 5 y a los 48, para revertir el marcador y quedarse con tres puntos muy valiosos en sus aspiraciones de pelear el título.En Reserva ganó 1-0 Ben Hur.Por otro lado, Unión le ganó a Argentino Quilmes por 1-0 en el estadio Agustín Giuliani. El gol fue anotado por Santiago Herrera, a los 37m del ST. En Reserva fue 0 a 0.El triunfo de 9 de Julio, anoche ante Ben Hur, obliga a Ferrocarril del Estado a tener que volverse de San Vicente con los tres puntos. Los de barrio Los Nogales estarán visitando a Brown, desde las 17:30. El árbitro será Mauro Cardozo. También hoy jugarán Libertad vs Sportivo Norte.Este sábado se disputarán los encuentros de ida de las semifinales por el Ascenso a la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.Por la Zona Norte jugarán Independiente San Cristóbal y Sportivo Roca, encuentro que comenzará a las 19:30 hs y será arbitrado por Silvio Ruiz. De preliminar, en Reserva, también jugarán los mismos clubes y lo harán desde las 16 hs.La otra semi de la Norte se jugará en Aldao, el Depor recibiendo a Independiente de Ataliva, desde las 16 hs. El árbitro principal será Claudio González. En Reserva chocarán Moreno de Lehmann y el Deportivo Bella Italia, a las 14:30 hs.En este sentido hay que mencionar que los simpatizantes de Moreno irán al mismo sector que los de Aldao, en tanto que los ‘Tanos’ y Ataliva compartirán el mismo lugar.En la Zona Sur se jugará la semifinal de Reserva, 16hs, entre Bochófilo Bochazo y el Deportivo Josefina. Y el pendiente, entre Tiro Federal y Arg. Vila (16hs con arbitraje de Angelo Trucco).Las Divisiones Inferiores de la zona jugarán hoy las finales de categoría (Sur vs Norte) en barrio Los Nogales, en cancha de Ferrocarril del Estado. Los partidos y horarios: 14 hs Novena de Florida vs Humberto, 14:45 hs Sexta de Florida vs Ramona, 16 hs Octava de La Hidráulica vs Ramona, 17 hs Séptima de Santa Clara vs Moreno.Los elencos de la Zona Sur serán locales e ingresarán por calle M. Oliver, Los de la Zona Norte serán visitantes e ingresarán por Ruta 34. El costo de la entrada será: $ 100 General, $ 50 Menores.