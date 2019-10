Midgets del Litoral en otra noche que promete mucha acción en Vila

No será una carrera más la que se disputará esta noche en el circuito "Juan F. B. Basso" de la localidad de Vila, para darle continuidad al Torneo Oficial "Delmiro 'Titi' Müller" de la categoría Midgets del Litoral.El predio "Octavio Bessone" volverá a encender sus luces para recibir a la tercera fecha del playoff y última de la temporada 2019, con toda la expectativa que es capaz de generar una instancia que podría empezar a definir muchas cosas.Es que habrá una buena cantidad de puntos en juego, que serán fundamentales de cara al "Premio Coronación", que una fecha más tarde proclamará, en el mismo escenario, al campeón de la especialidad más popular del deporte motor de la región.Para algunos pilotos será una excelente chance para fortalecer sus aspiraciones, en especial para quienes ya lograron ganar, un requisito que es obligatorio para quedarse con el trofeo más preciado, instituido por la AMLPara otros, en cambio, se trata de la penúltima opción de conseguir una victoria indispensable para aspirar a la corona, que tiene a una decena de postulantes a esta altura de las circunstancias.Los dos vencedores en esta instancia de playoff son los que se ubican en los principales lugares de este certamen reducido, que encabeza Hernán Filippi, escoltado por Mariano Bacci.Filippi se impuso en Morteros, en tanto que Bacci lo hizo en Vila, el escenario que se utilizará hasta que se baje el telón del campeonato.Entre los otros candidatos a pintar el número 1, están comprendidos aquellos que ya lograron triunfar y otros que todavía no pudieron alcanzar ese halago, pero que mantienen intactas sus posibilidades.Está claro que en condiciones lógicas, tras la competencia que se desarrollará hoy, se reducirá la lista de pretendientes al máximo galardón, aunque no hay que descartar un eventual incremento en esa selecta nómina.El cronograma para hoy es el siguiente:cierre de inscripciones;sorteo de grillas;inicio de las pruebas libresseries, semifinales, prefinales y final.El costo de la entrada general se fijó enen tanto que los menores deberán abonaren concepto de seguro al espectador.Hernán Filippi lidera el playoff con 117 puntos; Mariano Bacci tiene 110; Néstor Bosio 104; Nicolás Valentini 99; Cristian Molardo, Eugenio Mautino y Hernán Calvi 96; Leandro Giraudo 95; Gonzalo Zbruno 90; Alexis Valsagna y Luis Walker 73; Matías Franco 71; Luis Kunz 46; Henry Merke 41; Martín Ferrari 36 y Matías Audino 35.También vale la pena recordar las posiciones del torneo anual, que clasificará hoy a otros cuatro para formar parte del playoff en la última fecha del campeonato: Gustavo García tiene 196 puntos; Rodrigo Peretto 187,50; Jorge Walker 180; Ezequiel Gili 174,50; Nicolás Scandalo 170,50; Cristian Mattioli 169; Maximiliano Gallo 167; Jorge Lovera 161; Arturo Funes 146 y Cristian Perusia 144,50.