Argentina firmó acuerdo automotriz con Paraguay

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Los gobiernos de Argentina y Paraguay firmaron por primera vez un acuerdo bilateral de libre comercio para el sector automotriz, similar al que el país suscribió con Brasil, trascendió de fuentes del Ministerio de Producción.El convenio establece la desgravación arancelaria inmediata para prácticamente todos los automóviles que la Argentina exporte a la nación vecina.Si bien la cartera no confirmó la información, argumentando la existencia de la veda política, el propio ministro del área, Dante Sica, dijo que se logró un "acuerdo de libre comercio automotriz con Paraguay", en su cuenta de Twitter.Sica agregó que el acuerdo "le brinda a nuestra industria previsibilidad para desarrollarse en el camino de la innovación y generar empleo de calidad".El acuerdo fue confirmado por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) y su presidente, Luis Fernando Peláez Gamboa, destacó que es una "muestra más del trabajo que se viene realizando en pos de ampliar la presencia y mejorar el acceso de nuestros productos en más mercados"."Asimismo, este es el primer acuerdo bilateral firmado con Paraguay, lo que permite contar, a partir de ahora, con un marco de previsibilidad suficiente para continuar trabajando en la profundización de la integración productiva en lo que respecta a inversiones, empleo y comercio", agregó el directivo.Las fuentes señalaron que el alcance del acuerdo está "en línea con la revisión del acuerdo firmado con Brasil" aunque aclararon que "no entra en vigencia inmediatamente porque aún se tiene que protocolizar".En la firma del convenio en Asunción, participaron la ministra de Industria y Comercio de Paraguay, Liz Cramer, y el embajador argentino en ese país, Héctor Lostri.Las negociaciones entre ambos países se iniciaron hace más de un año y concluyeron ayer tras alcanzar el consenso que venía reclamando el sector.Paraguay era el único país del Mercosur con el que Argentina aún no tenía un acuerdo automotriz, hacia el que se exportan alrededor de 4.000 unidades anuales.El principal segmento exportado hacia Paraguay son las pick-ups, que consolidarán sus aranceles al 0%, al igual que lo tendrán los automóviles livianos que abonan aranceles entre 10% y 15%.Unicamente los automóviles de valores más altos quedarán en un cronograma de desgravación, que llevará los aranceles a la mitad en 2020 y el restante 50% en dos años más.Para 2022 todos los vehículos ingresarán libres de arancel al país vecino.Según trascendió, tanto los automóviles como las autopartes tendrán inicialmente una regla de origen general del 50% de contenido regional y se definió un plazo no posterior a 2023 para actualizar las mismas, en línea con lo negociado en el acuerdo con Brasil.Además, se estableció que Paraguay podrá acceder a un cupo de entre 35 y 45 millones de dólares con una regla de origen creciente del 40% al 47% hasta 2025.Argentina exporta anualmente más de 4.000 vehículos a Paraguay, y representa para el sector automotor el séptimo mercado de exportación.