Otro récord del dólar, que cerró a 65 pesos

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El dólar oficial trepó ayer a un récord de $ 65 en un mercado recalentado por una fuerte demanda por cobertura antes de las elecciones, que impulsó al blue a superar los $ 75 y al Contado con Liquidación por encima de los $ 81.La estrategia final, de ese modo, no logró contener los movimientos del tipo de cambio a pocas horas de que se lleven a cabo los comicios presidenciales.Según un promedio publicado por el Banco Central, la moneda norteamericana en el sector minorista terminó la última rueda financiera antes de las elecciones a $ 60,19 para la punta compradora y a $65 para la vendedora.De ese modo, tocó un nuevo máximo histórico y acumuló en la semana una ganancia de $ 4,27.En el Banco Nación, operó a $65, mientras la cotización más elevada se dio en los mostradores del Banco Piano a $66,40, seguido por el Santander a $66.El blue saltó más de $5 al ser ofrecido a $75,50, mientras el Contado con Liquidación se ubicó en $81,18.En el sector mayorista, el dólar ganó 55 centavos frente al jueves y fue ofrecido a $60, mientras que en la semana acumuló un avance de $1,65.El viernes, también marcó un récord el volumen de negocios concretados en el segmento de contado, dado que llegó a US$ 1.152,235 millones.Así, más que triplicó la cifra promedio registrada a lo largo de las últimas semanas.El fuerte aumento se dio frente a una creciente presión alcista que llevó al dólar a otro máximo histórico, pese a que la autoridad monetaria concretó ventas de contado y en tres subastas adjudicó un total de US$ 220 millones, según indicaron operadores.Así sucedió en una jornada en la que se formaron largas filas de ahorristas en bancos para adquirir divisas y retirar depósitos, por lo que se espera una nueva caída en las reservas internacionales, que solo en lo que va del mes bajaron en torno a 3.500 millones.Ante el nerviosismo y las versiones respecto de la posibilidad de un feriado cambiario para lunes y martes, las compras por cobertura crecieron de manera marcada en bancos y agencias de cambio del microcentro y provincias como Mendoza, Córdoba y Santa Fe.