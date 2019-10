“Esperamos que la empresa realice un ofrecimiento”

Pasó otro día y continúa si avanzar el conflicto que mantienen los trabajadores de la empresa Ribeiro, sucursal Rafaela, por la falta de pago de sus haberes. Hace once meses dicha firma comenzó a pagarles el suelo en cuotas a los 7 empleados de nuestra ciudad y hace cinco entraron en proceso preventivo de crisis obteniendo el beneficio de no pagar cargas sociales. En relación a este tema, en la mañana de este viernes se llevó a cabo una nueva audiencia, esta vez en el Ministerio de Trabajo de la ciudad de Santa Fe, y la situación continúa siendo la misma. Juan Alberto Berca, secretario General del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Rafaela, estuvo presente en dicha reunión, donde le manifestó a LA OPINION que “no hemos podido avanzar en casi nada. Por supuesto, no había nadie presente de la empresa Ribeiro a nivel nacional, sino que estuvo presente el gerente de la sucursal de Santa Fe. Estuvimos dialogando y conversando sobre las posibilidades y lo que pedimos es que aunque sea hagan una oferta. Y eso es lo más importante y lo que verdaderamente nos preocupa. Por lo menos que nos digan 'les vamos a entregar tantos pesos, levanten la retención de tareas y nos comprometemos en la otra semana a terminar de liquidar'. Ya estamos a fin de octubre y todavía no cobraron septiembre, solamente se les entregó 3.000 pesos y ya tenemos que empezar a reclamar el sueldo de octubre”. Luego, acotó que “los trabajadores están dispuestos a escuchar una oferta y a levantar la retención de tareas porque ellos ven que la gente entra al local, no masivamente, pero preguntan, averiguan precios con el gerente de la sucursal solamente atendiendo. Inclusive, se están perdiendo de vender productos y artículos por no ofrecer ni siquiera algún monto de pago. De todas maneras, a nivel nacional también se están cerrando otras sucursales y han tenido una audiencia en el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación y allí tampoco han arribado a un acuerdo. Ellos dicen que no pueden dar fechas precisas de compromisos de pagos y la Federación, lo que hizo, fue mandar un telegrama intimándolos a pagar. Hay algunas sucursales que están debiendo hasta el sueldo de agosto todavía, otras han cerrado sus puertas y otras han reubicado a sus trabajadores en otras sucursales. Así que estamos a la espera de que nos hagan un ofrecimiento. Por el momento, por tiempo indeterminado, los empleados continuarán reteniendo tareas en el local”, concluyó Berca.En los últimos días, a nivel nacional, Ribeiro ha cerrado sus sucursales en Flores (Buenos Aires) y se suma a los de las ciudades de Arrecifes y Casilda (Santa Fe), siendo la situación muy “angustiante”, tal cual la describen los trabajadores de otras sucursales. Son 85 las sucursales que tiene Manuel Ribeiro en Argentina. En total son 1.500 los empleados que tiene la empresa distribuidos en 18 provincias en todo el país.Debido a la pérdida de puestos de trabajos y a la difícil coyuntura que atraviesa el sector de Comercio, desde la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) se informa que el gremio –desde el comienzo de este difícil momento– ha puesto en marcha un plan de acción (trazado y comandado por el titular de la Federación, Armando Cavalieri) para salvaguardar la fuente de trabajo de los mercantiles de todo el país. Como consecuencia de un proceso prolongado de inestabilidad económica –que en muchos casos provocó fuertes coletazos en el sector– la FAECYS ha venido ideando alternativas entre las partes en función de respetar la premisa que lo caracteriza: la de preservar las fuentes de los trabajos y el bienestar de los trabajadores y sus familias. Es por ello que –con vistas a cuidar el empleo– se ha convenido llevar adelante planes de reducción del pago de aportes patronales –como lo son los procesos preventivos de crisis—para que los trabajadores puedan seguir en sus puestos de trabajo. En ese sentido, el gremio reafirma su compromiso de defender hasta las últimas consecuencias –como son los casos Ribeiro SA, Musimundo SA, Tehuelche, Meroli, por mencionar algunos de los casos más resonantes -al millón y medio de mercantiles que representa a lo largo y a ancho del país-.