La Escuela 25 de Mayo presentará sus proyectos

“Diputados por un día” es una iniciativa de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe para la formación cívica, dirigida prioritariamente a los jóvenes, para hacer conocer el Poder Legislativo, el rol de los diputados y motivarlos a participar de la actividad política y de los mecanismos de la democracia. En él se brinda un espacio donde los participantes tienen la palabra, expresan sus ideas, opiniones y críticas, que son traducidas en Proyectos Legislativos, que luego son tenidos en cuenta por la Cámara de Diputados para su tratamiento.En este sentido, los alumnos de 5º año de la escuela 25 de Mayo de nuestra ciudad se encuentran participando de este proyecto, y junto a los talleristas Gerardo Cardoni y Joel Moreno, algunos estudiantes se acercaron a nuestro Diario para dar a conocer sus investigaciones, las que serán presentadas el próximo martes 5 en la capital provincial. Ellos son Sergio Fassi, Nahuel Santillán, Bruno Palmero, Lucia Jerez y Valentín Cámara. “Con Diputados por un día venimos trabajando, conjuntamente con el equipo de trabajo de Roberto Mirabella, desde 2016. Por lo general, trabajamos con todas las escuelas de Rafaela. En este 2019 son 11 años las instituciones que participan. En cuanto a la modalidad de trabajo, arrancamos en abril, donde empezamos con diferentes talleres donde vamos guiando a los chicos para llegar al final de este tramo que es redactar un proyecto. Primero se hace una introducción en relación a lo que es la participación y el trabajo de un diputado y en la segunda parte del año nos enfocamos en algunas problemática y nos enfocamos en trazar un proyecto como para buscarles una posible solución”, manifestó Cardoni en el inicio de la charla, quien añadió que “esta es, por ahora, la última edición, ya que ahora Mirabella asumirá como senador y habrá que aguardar si su reemplazante lo va a tener en cuenta, aunque sería muy bueno que siga porque hace 10 años que se viene realizando. La idea es que se conozca el trabajo de un diputado, que parece fácil pero no lo es porque hay todo un trabajo detrás, reforzar los valores de la democracia”.A su vez, Joel sostuvo que “el martes 5 de noviembre, los chicos viajarán hacia Santa Fe para presentar sus propuestas en la Cámara de Diputados, donde se hará una simulación de una sesión ordinaria, donde el diputado Mirabella lo auspicia como presidente y es el moderador. Se vota a mano alzada y la jornada se extendería, aproximadamente, desde la hora 9 hasta las 14, dependiendo de la cantidad de proyectos que hayan. Ellos tienen que presentarlo por escrito, exponerlo y defenderlo verbalmente, como si fuese un examen, una tesis, respondiendo preguntas con el objetivo de agregarle más ideas al proyecto. Los chicos se transforman, verdaderamente, en diputados por un día”.En relación a los trabajos que serán presentados, los mismos tienen que ver con distintas problemáticas que suceden en Rafaela y la región. De acuerdo a la experiencia de Bruno, del proyecto, nos contó que“ nos centramos básicamente en investigar más a fondo con respecto al plus médico, que es ilegal, donde hay una ley que lo prohíbe y que no se cumple en nuestra ciudad. Realizamos un proyecto de comunicación para que la ley se aplique correctamente, donde entrevistamos a diferentes médicos y profesionales para que nos cuenten porqué esta ley no se está aplicando como corresponde. Hay diversas razones por las que se cobra y una, por ejemplo, tiene que ver mucho con el atraso de los pagos. Realizamos estadísticas, sacamos conclusiones y fuimos a Defensoría del Pueblo. Es una experiencia bastante entretenida, enriquecedora y positiva, ya que es lindo investigar, entrar en contacto con la gente, con los profesionales, saber más sobre una problemática, compartir ideas, debatir con el otro, defender una postura y tratar de solucionarlo de alguna forma”. Otro de los proyectos a presentar es el del. Según Sergio, “hoy en día, otra de las problemáticas que tiene la ciudad es la desocupación de los jóvenes entre 14 y 29 años, principalmente en las mujeres. Lo que queremos hacer, cuando se hacen pasantías, es que se le de un certificado al pasante, avalado por el Ministerio de Educación y que actualmente no se hace, como para presentarlo como si fuese un comprobante o una referencia dentro del currículum y no se llegue sin experiencia a la hora de buscar un trabajo”.Otro grupo trató el tema, siendo su representante Nahuel, quien destacó que “trabajamos con la ruta 13, que es importante para la provincia, ya que es la única que conecta al territorio de norte a sur, y lo que queremos hacer es generar un desvío en el tramo Sunchales-Clucellas, más o menos 63 kilómetros, con el objetivo de poder descongestionar, de alguna manera, la ruta 34, que es muy peligrosa y donde se están generando muchos accidentes graves y mortales. Y también podría generarse una zona de productividad para los pueblos que atraviesan la ruta 13. Para recabar algunos datos, entrevistamos a Luis Ambort, secretario de obras públicas, y realizamos una investigación en Vialidad Provincial.” Finalmente, Lucía y Valentín son del grupo, quienes manifestaron que “se trata de un proyecto de ley denominado Rutas Verdes que tiene que ver con la reforestación de los bosques nativos de Santa Fe, o sea, volver a plantar todos los árboles que se han perdido. Para esto, la idea es plantar a los costados de las rutas, lo que generaría menos inundaciones. Con esto se retomaría la diversidad de especies arbóreas. Para poder hacer este proyecto, nos ayudó mucho nuestro profesor y pudimos entrevistar a una profesora especialista en el tema”.“Tenemos la expectativa de que en algún momento puedan tener en cuenta nuestros proyectos que quedarán guardados en la Cámara. De hecho, el año pasado, los chicos de un establecimiento rafaelino habían presentado un proyecto de comunicación pidiendo que se nombre a Rafaela como capital provincial del automovilismo. Esto fue tomado por el senador Alcides Calvo, quien lo presentó para que sea aprobado, algo que finalmente terminó sucediendo”, comentaron ambos talleristas.Además de los chicos de la 25 de Mayo, estarán viajando también, en esta primera fecha, donde se cumplirán 500 jornadas de “Diputados por un día” alumnos de la escuela 615, Joaquín Dopazo y Malvinas Argentinas, con un total de 120 estudiantes rafaelinos que van a estar participando. Posteriormente, habrá dos fechas más, donde estarán participando el 8 de noviembre las escuelas San José, Mahatma Gandhi y Misericordia, mientras que el 19 de noviembre lo harán los colegios Guillermo Lehmann, Nicolás Avellaneda, Mario Vecchioli y Nacional.