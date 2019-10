CRAR juega en San Carlos

Este sábado se disputará la décima fecha, penúltima, del torneo Nivelatorio de Damas de la Asociación Santafesina de Hockey. El Círculo Rafaelino estará visitando a Argentino de San Carlos, en el objetivo de sumar una victoria que le permita llegar a la última fecha manteniendo la sexta posición de la tabla, el objetivo fijado pensando en la temporada venidera para la próxima estructura de campeonatos.El partido principal comenzará a las 16:30, pero la actividad se iniciará un poco más tarde de lo habitual, a las 11.30 ya que Argentino no presenta equipo en Sub 12 y Sub 18.Las posiciones están de la siguiente manera: CRAI 25 puntos; Banco Provincial y El Quillá A 24; Santa Fe Rugby 18; Universitario 16; CRAR 15; La Salle 14; Alma Juniors 9; Colón y El Quillá B 6; Argentino de San Carlos y Atlético Franck 0.CLINICA CON FIGURAS EN ESPERANZAEl domingo 10 de noviembre en el Polideportivo de Alma Juniors de Esperanza, desde las 8 hasta las 18, se harán clínicas abiertas para jugadores y jugadoras, arqueras y entrenadores de hockey sobre césped. Las mismas estarán a cargo de tres figuras del hockey argentino y mundial: la arquera Belén Succi, su compañera de las Leonas María José Granatto, y el entrenador Agustín Corradini.La organización corresponde a la Federación del Oeste Santafesino de Hockey.