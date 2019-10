Perotti acusa a Lifschz de “dinamitar la transición”

Mientras el Gobernador de la Provincia Miguel Lifschitz recorría ayer viernes localidades del Departamento Castellanos en su “gira despedida” (quiere visitar los 365 pueblos y ciudades antes del 10 de diciembre), al Senador nacional y Gobernador electo Omar Perotti se le inflamaba la vena yugular de bronca, al enterarse que el FPCyS decidió en su reunión de Mesa del jueves, pedirle al Gobernador que envíe el presupuesto 2020 la semana que viene a la legislatura, que ingresará por la Cámara de Senadores, donde precisamente tiene mayoría el peronismo.Perotti consideró que Lifschitz faltó a la palabra empeñada el pasado 29 de Setiembre cuando se vieron las caras en Rosario, donde convinieron que Lifschiz no enviaría la “ley de leyes” para que sea el propio Gobernador electo quien lo elabore y someta a consideración de la nueva legislatura.Frases como "Miguel Lifschitz ha dinamitado la transición”, ó “no se puede seguir hablando con quien tiene estas actitudes permanentes; rematando severamente con “el accionar de Miguel Lifschitz son las viejas prácticas de la vieja política", vertidas por Omar Perotti al diario Rosario/12, fueron luego apuntaladas en el mismo tono por el diputado Leandro Bussatto, quien le espetó al Gobernador “el relato de las buenas intenciones de la transición se cae con sus acciones” y que Lifschitz “buscando condicionar la gestión de Omar Perotti, condiciona a los santafesinos y santafesinas”.Desde el FPCyS hicieron notar que el Gobernador solo cumplirá con el mandato constitucional de remitir el presupuesto a la legislatura (que debería haberlo hecho antes del 30 de setiembre último), “para lo cual ambas Cámaras tuvieron que pedírselo expresamente, sea a través de un proyecto de resolución en el caso de Diputados, y una carta enviada al Gobernador con la firma de todos los bloques, incluido el peronismo, ante una nota remitida por el Gobernador señalando que no enviaría el Presupuesto 2020 debido al acuerdo – inconstitucional – con Omar Perotti”, aclaró un legislador socialista.Mientras tanto, en el radicalismo señalaron que “el Gobernador electo Omar Perotti no tiene derecho a expresarse de esa manera hacia el Gobernador Lifschitz, cuando éste intentó cumplir con lo pactado; pero además, continuó diciendo, Perotti tampoco le comunicó a Lifschitz que su bloque de Diputados iba a encarar subrepticiamente la reforma de la Constitución”, disparó.Al cierre de esta nota (viernes por la tarde), el peronismo aún no había reunido las 34 firmas para solicitarle al presidente de la Cámara de Diputados Antonio Bonfatti una sesión especial para tratar la Ley de necesidad de reforma de la Constitución, que está varada desde agosto del año pasado en la Comisión de Educación de ésa Cámara.