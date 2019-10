Slap! quinteto de vientos

"Slap! es un golpe. Sorpresa sobre la cuerda. ¡Cuerda que Slap! no posee. El quinteto usa cañas. Cañas simples o de a pares, aunadas para cantar en el presente. Cantos hechos a medida. Intento de sacarle el alma a cada instrumento". Néstor Alderete.Formado en el año 2007, Slap! Interpreta obras de distintos períodos y estilos, desde el barroco hasta la música contemporánea, profundizando en los últimos años en la música popular y de raíz folclórica. Sus integrantes se desempeñan como músicos en reconocidos organismos del país como la Banda Sinfónica de la Provincia de Córdoba, Orquesta Sinfónica de la Pcia. de Córdoba, Orquesta Sinfónica de la U.N. Córdoba y como docentes en el Conservatorio Pcial. de Música “Félix T. Garzón”y en la Universidad Nacional de Villa María.El quinteto se ha presentado en el Centro Cultural Banco do Brasil, No Centra da Arte, San Pablo (Brasil), Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes (Bs-Aires), Festival Galas del Río, encuentro de arte en La Paz (E. Ríos), Asoc. “Mariano Moreno”, Paraná; Centro Cultural Pcial de Santa Fe y Teatro “Lasserre” de Rafaela. En la Provincia de Córdoba, ha actuado en la Sala Mayor del Teatro del Libertador San Martín, como solistas junto a la Banda Sinfónica de la Pcia. de Córdoba, Ciclo Música de Cámara “Música en el Camino Real”; 7mo. Festival Internacional de Teatro del Mercosur, 1er. Festival Internacional de Jazz, 1ra. Bienal Internacional de Composición y Educación Musical; Festival Aires de Primavera y en todo el interior de la Pcia. de Córdoba.En el año 2009 Slap! gana una beca del Fondo Nacional de las Artes para producción, investigación y perfeccionamiento como reconocimiento a su labor artística.En los años 2009, 2010 y 2011 gana la convocatoria abierta de “Proyectos en formación, investigación y producción artística” del CePIA (Centro de Producción e Investigación en Artes) de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, en cuyo marco trabaja en conjunto con la Cátedra de Composición, realizando una intensa labor pedagógica, de investigación y creación musical.En el año 2012 Slap! gana la convocatoria del programa de apoyo de edición musical de la Municipalidad de Córdoba, el cual hizo posible su primer disco.En el año 2016 lanzan el segundo disco con una propuesta de Música Argentina cuyos autores son, en su mayoría, cordobeses. La grabación de este segundo disco tuvo el apoyo del Fondo Nacional de las Artes al ganar otra convocatoria a la edición discográfica. La discografía en 2013 Salp! Y en 2016 “Ser Libre”.Esta presentación, que se concretará el domingo 3 de noviembre en el Teatro Lasserre, dentro del Ciclo “Música de Cámara” que organiza el Centro Ciudad de Rafaela con el apoyo de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura, será la tercera visita a este ciclo; en la primera ocasión presentaron “Slap! toca Chaplin”, la segunda fue para la presentación del disco “Slap! Música Argentina”, y en esta ocasión “Slap! Repertorio Clásico”