"La demanda social sigue siendo muy alta"

En este 2019 en varias oportunidades el Ejecutivo debió pedirle al Concejo redireccionar partidas en distintas áreas, pero especialmente en Desarrollo Social, dado el crecimiento sostenido de la demanda de muchas familias que solicitan a diario ser asistidas por parte del municipio.Las situaciones son diversas ya que se presentan casos en donde las personas que se acercan al 1° piso, donde atienden las asistentes sociales, plantean la falta de trabajo o de esa “changa” que antes les permitía comprar alimentos y hoy no está. También se solicitan a menudo medicamentos que no se consiguen en el Hospital Jaime Ferré o en alguno de los Centros de Atención Primaria de la Salud.“La verdad es que intentamos dar respuestas en todos los casos porque lo que vienen a solicitar las personas que llegan a mi área no puede esperar hasta mañana. Con mi equipo de trabajo vamos monitoreando el tema de las demandas y las partidas día a día, porque los pedidos son muy variados y muchos”, sostuvo la secretaria de Desarrollo Social, doctora Brenda Vimo.Respecto a cuáles son los pedidos más frecuentes, la funcionaria señaló que “giran mayoritariamente en la necesidad de empleo, en medicamentos y pago de tarifas”.“La ayuda y acompañamiento depende de cada caso, por eso es fundamental el vínculo y la cercanía para personalizar cada tipo de intervención, no podemos manejar las situaciones de manera matemática porque hablamos de personas vulnerables, que la están pasando mal y que recurren a nosotros porque no tienen otra salida. Hoy intentamos cubrir las necesidades básicas y se ayuda en la economía familiar, porque todos los días llegan familias con orden de desalojo y se trabaja en equipo para conseguir una solución habitacional”, dijo Vimo.Al ser consultada sobre si actualmente existen en Rafaela personas en situación de calle, la secretaria manifestó que “precisamente nos esforzamos como Estado para que no se llegue a eso y tenemos equipos territoriales que observan lo que sucede en los diferentes sectores más vulnerables de la ciudad, por eso podemos decir que no hay situación de calle y sólo están los dos casos sociales históricos”.Así lo indicó al ser consultada por este tema la secretaria de Desarrollo Social, doctora Brenda Vimo.En varias ocasiones por este medio señalamos que sólo restan algunos detalles para culminar la obra del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT), ex Centros Preventivos Locales de las Adicciones (CEPLA); pero ocurre que lo que parecía inminente se viene dilatando y hasta el momento no hay certezas respecto a cuándo se va a inaugurar.El DIAT Rafaela está ubicado entre las calles Echeverría y Don Orione del barrio 2 de Abril y está bajo la órbita de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR). En este espacio se trabajará en la prevención y asistencia de los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas.“Hoy para que esté listo este edificio restan los finales de obras, tal es el caso de la colocación de los sanitarios, pintar algunas cosas, poner las alfombras. Es decir es mínimo lo que falta pero la empresa se demoró porque había tomado otros trabajos y por eso no podemos precisar fecha de inauguración”, explicó Vimo.