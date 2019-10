El Registro Civil entregará DNI durante el fin de semana

Las sedes del organismo en toda la provincia estarán abiertas este sábado y domingo. El objetivo es que los ciudadanos que no tengan sus documentos puedan retirarlos para ejercer el derecho al voto en el marco de los comicios generales a nivel nacional.

Personal del Registro Civil, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, atenderá este sábado y domingo (Ituzaingó 54) con motivo de las elecciones generales a nivel nacional. De este modo, los ciudadanos que no tienen sus documentos puedan pasar por las distintas oficinas a buscarlos y de esa manera ejercer el derecho al sufragio.El secretario de Gestión Pública de la provincia, Matías Figueroa Escauriza, señaló que “llevaremos adelante un operativo especial en las oficinas del Registro Civil de todo el territorio santafesino, que permanecerán abiertas durante este fin de semana, el domingo incluso hasta dos horas antes de que terminen las elecciones”.“Es un servicio que brindamos para que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que aún no tienen en su poder sus documentos, los puedan retirar y luego concurrir a los locales de votación a emitir el sufragio”, continuó, y comentó que es ya una constante desde la repartición desarrollar este tipo de jornadas de trabajo los fines de semana en los que se celebran elecciones provinciales o nacionales, ya se trate de primarias o de generales.“Es un aporte desde el área en tren de brindar un mejor servicio público y fomentar el ejercicio democrático”, amplió Figueroa Escauriza.“Nos alienta que, a diferencia de lo que sucedió en oportunidades anteriores, la cantidad de documentos que falta retirar ahora es baja”, subrayó el secretario de Gestión Pública y aclaró que el operativo que llevarán adelante los equipos es al solo efecto de la entrega de Documentos Nacionales de Identidad, no para la sustanciación de otros trámites o gestiones que habitualmente se realizan en el Registro.“Los DNI que se entregarán son los que permanecen en las oficinas del Registro Civil porque la persona interesada solicitó oportunamente su confección”, insistió el funcionario.Este sábado se atenderá al público de 8 a 12 horas, mientras que este domingo la atención será de 8 a 16 horas.