Refuerzan la asistencia social hasta diciembre

El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia informa que, en el marco del Decreto N° 2875 de adhesión a la Ley Nacional Nº 27.519 de Emergencia Alimentaria y Social, se efectuará un incremento extraordinario del 20% al monto que mensualmente reciben organizaciones sociales y no gubernamentales para comedores comunitarios, a través de la Tarjeta Institucional. Del mismo modo, se establecerá una suba del 25% para comunas y municipios beneficiarios del Programa Social Nutricional (Pro.So.Nu.).Para el caso de la Tarjeta Institucional, el aumento regirá en los meses de noviembre y diciembre, mientras que para el Pro.So.Nu., será en octubre, noviembre y diciembre. El objetivo es reforzar, con recursos genuinos de la provincia de Santa Fe, la atención que se viene realizando en comedores y copas de leche, en virtud de la crisis económica nacional que repercute en todos los sectores de la comunidad, especialmente en los más vulnerables.En el marco de lo previsto por la Ley Emergencia Alimentaria y Social para abordar la situación que se presenta en la provincia, y tras la adhesión pronunciada por el gobernador Miguel Lifschitz, el ministro de Desarrollo Social, Jorge Alvarez, llevó adelante reuniones con actores sociales comprometidos cotidianamente con la alimentación de la población más vulnerable.Ayer Alvarez mantuvo un encuentro en la sede del arzobispado de Rosario, invitado por la Pastoral Social, junto al secretario de Desarrollo Territorial, Jorge Elder; y el director de Desarrollo Territorial de la Región Rosario, Gabriel Pereyra.En la oportunidad, manifestó “la importancia de la relación mantenida a lo largo de la gestión con distintas instituciones sociales de la provincia de Santa Fe” y resaltó “el compromiso permanente de todas las instituciones que con plena predisposición y compromiso social acompañaron las diversas políticas sociales que se implementaron a lo largo del período de trabajo conjunto”.Asimismo, el ministro recordó que el 1 de octubre pasado elevó pedido de audiencia a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, para tratar temas urgentes concernientes a la demanda imperante, con el objetivo de conocer el plan de acción del gobierno nacional para la afectación de recursos a la provincia de Santa Fe. Hasta el momento, no ha obtenido respuesta alguna.Desde el Ministerio de Desarrollo Social se informó que entre 2015 y septiembre pasado, la provincia efectuó un incremento total del 345% en materia de transferencias para comedores y copas de leche, a lo que se agregan los nuevos aumentos. A la fecha, hay 752 convenios firmados con municipios, comunas e instituciones de todo el territorio provincial.Mediante la Tarjeta Institucional se brinda asistencia financiera a organizaciones sociales y no gubernamentales, con el objetivo de complementar la actividad de comedores comunitarios en los que se reciben personas en situación de vulnerabilidad social, que no tienen acceso de manera habitual a los alimentos.En tanto, el programa social nutricional trata de transferir fondos a municipios, comunas y asociaciones civiles que prestan servicios alimentarios de comedor y/o copa de leche para niñas y niños de hasta 12 años en toda la provincia de Santa Fe. Actualmente, la provincia tiene convenios por este programa con 112 municipios y comunas, y 61 instituciones de todo el territorio provincial.