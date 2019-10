Entidades ruralistas repudian nuevo gravamen al sector

Durante la sesión ordinaria del pasado jueves, la concejal María José Ferrero informó acerca de su participación en la cena anual a beneficio de las Escuelas Rurales, que organiza la Sociedad Rural de nuestro medio. En ese informe dio a conocer sendos comunicados de CARSFE y CONINAGRO, hechos público en la cena aludida y que maca la postura ante un nuevo impuesto al sector, aprobado recientemente en la cámara alta provincial. Seguidamente difundimos el contenido de los comunicados.Santa Fe, 23 de octubre de 2019. Desde larga data la ruralidad santafesina padece los problemas de falta de conectividad, ocasionada por una evidente incapacidad de los distintos estamentos del Estado para mantener en condiciones de transitabilidad el extenso entramado de nuestros caminos rurales.Los eventos de abundantes precipitaciones de los últimos años pusieron de manifiesto la ineficiencia Estatal para resolver este problema, lo que ocasionó que muchas zonas rurales de nuestra provincia quedaran completamente aisladas. Esto implica chicos sin clases, emergencias médicas que se convierten en dramas, y productores que ven dilapidado todo su esfuerzo cuando por la carencia de caminos aptos pierden competitividad.La red terciaria es responsabilidad de los Municipios y Comunas, y para su mantenimiento perciben la mayoría de ellas una tasa rural. La red secundaria es órbita provincial (a tales fines existe la Dirección Provincial de Vialidad) y la Provincia percibe impuestos a tales fines. La respuesta estatal es deficiente, y por tal motivo el tema fue incluido en el “Acuerdo Santafesino por la Producción, el Trabajo y la Innovación” rubricado en Noviembre del año pasado.Recientemente, el Senado Provincial ha dado media sanción a lo que denominó "Programa Provincial de Accesibilidad Permanente a Unidades Productivas Ubicadas en Zonas Rurales”, el que entre otras cosas “dispone una mejora en la infraestructura vial de calzada natural provincial, comunal o municipal, por medio de la cual se asegura el acceso en forma permanente a las unidades productivas de zonas rurales…”.Título rimbombante y con objetivos nobles, pero con un mecanismo de financiamiento cuestionable que prevé que el 50% de los gastos del programa sea financiado por los productores frentistas, el 40% con un Fondo especial que se crea, y el 10% a cargo de los municipios y comunas que quieran adherirse.La amplia brecha entre la dirigencia política y la sociedad ha quedado reflejada en este acto del Senado Provincial, donde en tiempo electoral han dado media sanción a un proyecto de ley, sin escuchar los destinatarios del mismo, que son ni más ni menos quienes vienen reclamando una solución al problema de los caminos rurales, y que a su vez se los sugiere como los mayores aportantes de los recursos para financiar el mismo, sin contemplar las erogaciones que ya vienen realizando con la misma finalidad.Desde CARSFE no se brindará consentimiento a ningún proyecto de este estilo hasta tanto no se aborde seriamente y responsablemente el tema de la tasa rural comunal, que algunos Municipios y Comunas aplican correctamente, pero otra gran mayoría incurre en excesos dada la discrecionalidad con al que se administra dicho rubro.El senador justicialista Alcides Calvo presentó un proyecto de ley que crea un nuevo impuesto para mantener el estado de los caminos rural. Esta presentación ya tuvo media sanción, por lo que desde Coninagro rechazaron la medida y la tildaron atentar contra el sector. El proyecto presentado consiste en la creación del "Programa Provincial de Accesibilidad Permanente a Unidades Productivas Ubicadas en Zonas Rurales", que propone la creación de un fondo provincial. Este fondo, tendrá como objetivo solventar el 40% de los costos del mantenimiento de los caminos. Ver también: Una hectárea promedio de Santa Fe destina $18.404 al pago de impuestos Luego, el 60% restante de los costos se harán cargo los productores y los municipios. Ese porcentaje se repartirá 50% y 10% respectivamente. Ante esta propuesta, Coninagro emitió un comunicado que destaca: “Lo aprobado por los Senadores provinciales es el reconocimiento expreso a la ineptitud de los órganos del Estado provincial para sostener el sistema vial”.“Los recursos parecen no ser suficientes para sostener tal inservible estructura, por lo que ahora se le pretende sumar una nueva inyección de recursos provenientes nuevamente del sector productivo”, sostuvo Coninagro. Además señaló al proyecto de ley de inconstitucional. La entidad argumentó que este proyecto tiene como objetivo sostener una “inoperante” estructura estatal y sus gastos político. “Coninagro no sale del asombro ante la intempestiva e inconsulta decisión de aumentar la carga tributaria”, concluyeron.