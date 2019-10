Ares presentó su nuevo libro “Teología de la cooperación”

Con el auditorio de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) Departamento Académico Rafaela (DAR) repleto, se realizó el lunes pasado la presentación del libro de Paulo Ares, “Teología de la cooperación”, que fue organizada por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), y que contó con la presencia del obispo Luis Fernández del director del INAES Eduardo Fontenla, del director de UCSE Edgardo Allochis, del intendente Luis Castellano y de Javier Di Biase de la Fundación Sancor Seguros.En primer lugar Fontenla se refirió a la importancia de compartir “esta presentación con monseñor Luis Fernández y con Paulo, realmente me siento muy agradecido”, dijo.“Es un libro muy interesante para pensar y repensar el momento en que estamos y pensar y repensar como organizarnos con valores. Es un libro que nos da pista para ver por dónde vamos. Hoy ver lo que sucede en Chile, Barcelona, Ecuador, demuestran el fracaso de algunos modelos y hay por allí otro modo que espera aparecer. El libro nos plantea como cooperar desde valores cristianos”, señaló el director del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.Paulo Ares, autor del libro explicó que el mismo surgió a partir de la elaboración de su tesis para recibirse de profesor universitario de teología y de una investigación que terminó llevándolo hacia una versión más profunda del cooperativismo y la cooperación.“Estoy muy contento de estar hoy aquí invitado por ACDE y la verdad que es un esfuerzo grande de parte de ellos para poder presentar esta obra en Rafaela y toda una región muy importante de Santa Fe, en donde las cooperativas son impulsoras de trabajo”, señaló Ares.“Mi tesis surge cuando tengo que recibirme de profesor universitario en teología y mi idea siempre fue poder reflexionar sobre las cooperativas, por qué la doctrina social promueve las cooperativas y cuando investigó encuentro que más allá de las cooperativas existe algo que va más allá que es el valor de la actitud cooperativa. Entonces le planteó al director de mi tesis que tenemos que ir un paso más atrás que el de la cooperativa, ya que debíamos reflexionar sobre la acción de cooperar y bueno fue así es que surge la tesis y la tesis se me aprobó en el grado mayor y se me pidió que se difunda”, relató el autor de “Teología de la cooperación.Por otra parte y analizando el contexto actual, Are dice que “cuando busco toda la documentación, -siempre pensando en la cooperativa-, me encuentro que el concepto de cooperación y de cooperativa, son conceptos de la teología medieval, particularmente de Santo Tomás que divide la gracia entre cooperar y cooperante. Trento a su vez usa la palabra cooperación para la justificación de la fe y San Agustín tiene conceptos parecidos qué son del siglo IV y entonces investigando, ahí se fundamentan todos esos conceptos en una cita que se traduce en una carta de San Pablo donde expresa que todos somos cooperadores de Dios, lo que implica que el hombre tiene una actitud cooperativa ante todo integral”.Ante la consulta de cómo esta mirada aportaría a un momento como el actual, en donde las divisiones, el individualismo y la falta de cooperación atraviesa a todo el mundo, Ares expresa claramente que “aportaría en este sentido, el primer paso que damos, que incluso se da también en la cooperativas, es cooperar con uno mismo y cooperar con uno mismo en cierta forma es hacerse cargo de los valores encarnados en la vida. Yo creo que como dicen los autores no es que vivimos una crisis de valores sino que faltan valores en realidad, no los vivimos los valores y quizás el desafío de este tiempo es asumir la vivencia de los valores, ya que es allí donde podernos disponernos a vivir muchas gracias”.